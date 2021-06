Corona negativ ohne Test: Stadt München schließt weitere Schnelltest-Stationen

Die Stadt schließt mehrere Schnelltest-Stationen privater Betreiber in München. Der Grund: Negative Bescheide, obwohl überhaupt kein Test durchgeführt wurde.

München - Die Stadt München hat fünf Betreibern von insgesamt 23 Teststellen untersagt, weiterhin Corona-Schnelltests durchzuführen.

Das Gesundheitsreferat hatte unterschiedliche Mängel festgestellt, "zuletzt in mehreren Fällen unter anderem den Versand von negativen Testergebnissen, ohne dass ein Test überhaupt durchgeführt wurde", wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte der " " über Schließungen von Teststationen in der Landeshauptstadt berichtet.

In einem Fall erfolgte die Maßnahme nur vorläufig, so ein Sprecher des Gesundheitsreferats auf AZ-Nachfrage. Hier habe der Betreiber ausgesagt, dass ein Mitarbeiter im Testablauf einen Fehler gemacht habe. Zu diesem Vorgang soll der Betreiber Stellung beziehen, bevor abschließend über die weitere Beauftragung entschieden wird. In einem weiteren Fall geht die Stadt noch einem Bürgerhinweis nach.

Die Betreiber seien aufgefordert worden, sich zu erklären, erläuterte das Gesundheitsreferat. "Zudem wurden die Betreiber aufgefordert, ihre Probanden über die erfolgte fehlerhafte Übermittlung umgehend zu informieren."

Kein Test - dennoch gültiges, negatives Ergebnis

Mit dem Widerruf der Beauftragung können die Betreiber keine Bürgertests mehr mit der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns abrechnen.

Das Fass zum Überlaufen brachte offenbar der Selbstversuch eines Mitarbeiters des Münchner Gesundheitsreferats: Auch er war nach seiner Registrierung in einer privaten Corona-Schnelltest-Station vor Ort kurz vor dem Abstrich wieder abgesprungen. Trotzdem erhielt er später auf dem Smartphone die Bestätigung, dass sein Test negativ sei.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde bekannt, dass die Stadt vier Stationen eines privaten Betreibers wegen zweifelhafter Testergebnisse schließt.

In München gibt es 241 Schnelltest-Stationen von 103 privaten Betreibern. Hinzu kommen 153 Apotheken, die ebenfalls kostenlose Bürgertests durchführen.