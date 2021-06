Corona-Mutation: Immer mehr Fälle der Delta-Variante in München

Sie ist deutlich ansteckender und wohl aus resistenter gegen die aktuelle Impfung: Die Delta-Variante des Coronavirus, die zuerst in Indien entdeckt wurde. Auch in München mehren sich mittlerweile die Fälle.

In München kommt es immer häufiger zu Fällen der gefährlichen Delta-Variante des Coronavirus. (Symbolbild)

München - In München mehren sich die Fälle der Delta-Variante des Coronavirus. In den vergangenen zwei Wochen wurden 45 Fälle von B.1.617.2 in der Landeshauptstadt bestätigt.

Die sogenannten "besorgniserregenden Virusvarianten" machen in München mittlerweile 81,6 Prozent aller gemeldeten Fälle aus – immer häufiger handelt es sich dabei um die Delta-Variante, die zuerst in Indien festgestellt wurde.

Während München wegen sinkender Inzidenzzahlen und der fortschreitenden Impfkampagne immer weiter lockert, ist die neueste Virus-Mutation auf dem Vormarsch.

Coronavirus: Delta-Variante ist deutlich ansteckender

Was Delta so gefährlich macht? Die Variante ist deutlich ansteckender als der Wildtyp, als die ursprüngliche Form des Virus. Zudem ist die Übertragung dem britischen Gesundheitsministerium zufolge auch größer als bei der Alpha-Variante, der ersten Mutation, die in Großbritannien entdeckt wurde. Die Briten sind alarmiert, denn dort hat sich Delta bereits ausgebreitet und macht inzwischen den größten Anteil der Neuinfektionen aus. Neun von zehn Corona-Infektionen sind dort mittlerweile Delta-Fälle.

Zudem heißt es seitens der , dass sich Delta stärker als andere Varianten der Schutzwirkung der Impfstoffe entziehen könne. Das gelte vor allem nach nur einer Impfdosis, vollständig Geimpfte seien jedoch nach wie vor sehr gut vor der Delta-Variante geschützt.

Söder warnt vor Delta-Variante

Die Bundesregierung hat bereits reagiert und Großbritannien wegen der Mutante wieder als Virusvariantengebiet mit strengen Einreise- und Quarantäneregeln eingestuft.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie vor der Ausbreitung der Delta-Variante gewarnt. Obwohl Großbritannien eine vergleichsweise hohe Impfquote aufweise, breite sich die Variante dort stark aus und führe zu steigenden Inzidenzen, sagte Söder am Freitag in Nürnberg. Umso wichtiger sei es, in Deutschland weiter mit ungehindertem Tempo zu impfen. "Impfen ist die einzige echte Langzeitstrategie gegen Corona", sagte Söder.