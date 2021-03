Corona-Lockerungen in München: Ein bisserl Öffnung

Ein Hauch von Normalität in München: Am Montag sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft getreten, Einzelhandel und Kultureinrichtungen durften wieder öffnen. Bilder aus der Stadt.

08. März 2021 - 21:00 Uhr | ms

Angelika Warmuth/dpa 11 Schlage stehen in der Fußgängerzone. Angelika Warmuth/dpa 11 Auch ein Zara-Besuch ist nur mit vorheriger Terminbuchung möglich. Angelika Warmuth/dpa 11 Teilweise bildeten sich Schlangen vor den Geschäften in der Münchner Innenstadt. Angelika Warmuth/dpa 11 Der Einzelhandel darf seit Montag wieder öffnen - jedoch mit Einschränkungen. Angelika Warmuth/dpa 11 Ab sofort in Apotheken zu haben: Corona-Schnelltests. Felix Hörhager/dpa 11 Der Generaldirektor des Deutschen Museums, Wolfgang M. Heckl (r.), begrüßt den erste Besucher nach dem Lockdown, Bernd Daubner, vor dem Eingang des Deutschen Museum. Felix Hörhager/dpa 11 Endlich wieder geöffnet: Das Deutsche Museum. Felix Hörhager/dpa 11 Endlich wieder geöffnet: Das Deutsche Museum. Felix Hörhager/dpa 11 Das "Haus der Kunst" hat ebenfalls wieder geöffnet. Felix Hörhager/dpa 11 Das "Haus der Kunst" hat ebenfalls wieder geöffnet. Felix Hörhager/dpa 11 Das "Haus der Kunst" hat ebenfalls wieder geöffnet.