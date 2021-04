Corona-Impfung beim Hausarzt - doch Privatärzte werden ausgeschlossen

Keine Corona-Impfdosen für Privat- und Betriebsärzte - das wurde jetzt laut neuer Impfverordnung beschlossen. Zum Ärger von Ärzten, Patienten und Verband.

München - Schon ab dem 7. April sollen neben Impfzentren auch Hausärzte flächendeckend die Impfungen gegen Corona durchführen dürfen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am 27. März angekündigt. Eine neue Impfverordnung vom 1. April schließt jedoch Privat- und Betriebsärzte aus diesem Beschluss aus.

Keine Corona-Impfungen bei Privatärzten

Der Aufschrei bei Privatärzten ist groß, schließlich haben die Praxen nach dem ersten Beschluss bereits ihre Patienten informiert und Impfpläne für Risikopatienten erstellt. Im Gegensatz zu Kassenärzten müssen sie nun ihre langjährige Patienten wegschicken und an Impfzentren oder andere Ärzte verweisen. Dr. Johann Königer, der mit seiner Frau eine Privatpraxis für Allgemeinmedizin östlich von München führt, ist empört: "Es ist absolut nicht nachvollziehbar, warum Privatärzte in Bayern keine Corona-Impfungen durchführen dürfen, sondern nur Kassenärzte. Wir haben in Fürsorge für unsere chronisch kranken Patienten nach Ostern Corona-Impfungen organisiert. Es wurden uns 162 Impfdosen von Biontech in drei Tranchen á 54 Impfungen pro Woche zugesichert. Wir haben daraufhin einen Impfplan für unsere Patienten, die sich alle auf uns verlassen, erstellt und alles durchorganisiert".

Er erklärt weiter: "Am 1. April kam nun telefonisch die Absage von unserem Apotheker, dass er Weisung bekommen habe, die Impfungen nur an Kassenärzte auszuliefern, da er sonst zu einer Strafe herangezogen werde. Wo sind wir denn? Seit über 20 Jahren führen wir in unserer Praxis Impfungen aller Art durch - immer regelgerecht und entsprechend dem Impfplan und den Empfehlungen der Impfkommission. Nun dürfen wir plötzlich die überaus wichtige Corona-Impfung für unsere Patienten nicht durchführen. Das darf in der größten Pandemie dieses Jahrhunderts nicht sein."

Privatärztlicher Bundesverband über Impfverordnung

"Da geht es nur noch um Macht, es kann nicht mehr um den Patienten oder die Pandemie gehen", äußerte sich auch eine Sprecherin des Privatärztlichen Bundesverbands (PBV) im Gespräch mit " " zu dem Thema. "Durch das knappe Kontingent konnten nicht alle Praxen ihre bestellten Impfmengen bekommen – durch das Kontingent der Privatärzte wird das der anderen aufgefüllt, zumindest wenn der jeweilige Hausarzt mehr bestellt hat, als er zuvor bekommen konnte." Die neue Impfverordnung wird vom PBV scharf kritisiert: "Das ist eine Ungleichbehandlung: Kassenpatienten dürfen zum Arzt ihres Vertrauens gehen, um sich impfen zu lassen, Privatpatienten müssen zu Impfzentren oder anderen Impfärzten und dürfen somit nicht frei wählen."

Laut Bericht will der PBV nun alle rechtlichen und politischen Möglichkeiten prüfen, damit möglichst viele Ärzte (auch Privatärzte und Betriebsärzte) ihre Patienten impfen können. "Je schneller die Bevölkerung geimpft ist, desto schneller können die Restriktionen zurückgenommen werden."