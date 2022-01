City-Maut in München: Umfrage - Hälfte gegen Einfürhung

1.100 Menschen sind befragt worden, ob sie die Einführung einer City-Maut in München befürworten würden.

München - Kommt die City-Maut in München? Nicht nur die Grünen und die CSU können sich vorstellen, dass man künftig zahlen muss, wenn man mit dem Auto innerhalb des Mittleren Rings unterwegs sein will. Auch das ifo-Institut, die TU München und BMW sind für die Einführung in deutschen Großstädten.

München: Studie zur City-Maut mit 1.100 Teilnehmern

Doch was halten die Bürger von der City-Maut? Der Automobilclub " " hat eine Studie zum heißdiskutierten Thema durchgeführt und dabei sowohl Autofahrer als auch Nicht-Autofahrer befragt. 60 Prozent der 1.100 Befragten lebten in der Stadt, der Rest im Umland.

Das Ergebnis: Die Hälfte spricht sich gegen eine City-Maut aus, 41 Prozent sind dafür, neun Prozent haben keine Meinung.

Uns interessiert die Meinung der AZ-Leser:

Umfrage wird geladen, bitte warten... Der Ted kann leider nicht geladen werden, da Sie kein JavaScript aktiviert haben. Bitte aktivieren Sie JavaScript in den Einstellungen Ihres Browsers.

In Städten wie London oder Stockholm gibt es die City-Maut schon seit Jahren. Das ifo-Institut rechnete bereits vor rund einem Jahr laut einer Studie mit einer Verkehrsentlastung von rund 20 Prozent bei sechs Euro pro Tag für Autos (AZ berichtete).