Circus Krone trauert um Elefantendame Mala

Die älteste Elefantendame des Circus Krone ist tot. Die 55-jährige indische Elefantin Mala sei in einer spanischen Tierresidenz an Altersschwäche gestorben, sagte Zirkuschef Martin Lacey jr. am Dienstag.

17. November 2020 - 23:31 Uhr | dpa/AZ

Jana Mandana Lacey-Krone mit ihren Elefanten im Circus Krone, darunter auch ganz links die Mala. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa