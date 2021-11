Christkindlmarkt am Marienplatz: Aufbau hat begonnen

Am 22. November geht der XXL-Christkindlmarkt in der Münchner Altstadt los. Rund zwei Wochen vor dem Start wird bereits fleißig aufgebaut.

München - Lange dauert es nicht mehr, dann beginnen die Christkindlmärkte in München. Mittlerweile haben auch schon die Aufbauarbeiten begonnen. In der Altstadt findet in diesem Jahr ein XXL-Markt statt, um die Menschenmengen in Zeiten von Corona möglichst zu entzerren.

XXL-Christkindlmarkt in der Altstadt

Statt nur am Marienplatz werden die Standl heuer luftig stehen: vom Marienplatz aus durch die ganze Fußgängerzone bis zum Stachus, außerdem über den Rindermarkt und durch die Sendlinger Straße bis zur Asamkirche. Und auch entlang der Weinstraße geht's weiter mit Glühwein- und Bratwürstlduft, bis kurz vor den Marienhof.

Und nicht nur das: Der Christkindlmarkt wird auch so lange dauern wie noch nie. Ganze sieben Wochen lang, vom 22. November bis zum 9. Januar.

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Aufbau-Fotos vom Marienplatz.