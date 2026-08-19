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Charlotte Knobloch über die AfD: "Auch die NSDAP hat einmal klein angefangen"

Die AfD bekommt Zulauf wie nie zuvor. Charlotte Knobloch, Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, fühlt sich an dunkle Zeiten erinnert.
AZ/dpa |
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Charlotte Knobloch: "Ich sehe in vielen Bereichen keinen Unterschied mehr zur NSDAP, bevor diese an die Macht gekommen ist." (Archivbild)
Charlotte Knobloch: "Ich sehe in vielen Bereichen keinen Unterschied mehr zur NSDAP, bevor diese an die Macht gekommen ist." (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Charlotte Knobloch, Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde für München und Oberbayern, zieht Vergleiche zwischen der AfD und der NSDAP. Dem Magazin "Stern" sagte die 93-Jährige: "Natürlich sahen die Nazis von damals anders aus, hatten Uniformen, waren anders organisiert. Sie hatten von Anfang an klargemacht, was sie vorhatten, wie ihre Politik aussehen würde. Jeder konnte das wissen." 

"Man kann es nicht gleichsetzen, aber vergleichen sollte man"

Zugleich sagte sie auf die Frage nach einem Vergleich zwischen AfD und dem Siegeszug der NSDAP in den 1930er Jahren: "Man kann es nicht gleichsetzen, aber vergleichen sollte man."

Die 93-Jährige äußerte sich wenige Wochen vor wichtigen Landtagswahlen. In Sachsen-Anhalt am 6. September rechnet sich die AfD Chancen auf eine Alleinregierung aus. In Mecklenburg-Vorpommern, wo am 20. September gewählt wird, liegt die AfD in Umfragen ebenfalls vorn. Auch bundesweit ist die Partei in Umfragen derzeit klar stärkste Kraft. 

Knobloch über die AfD: "Ich sehe in vielen Bereichen keinen Unterschied mehr zur NSDAP"

"Auch die NSDAP hat einmal klein angefangen und ausprobiert, was alles möglich ist. Exakt das passiert bei der AfD: Ihre Politiker testen aus, was zumutbar ist. Und wir sehen: Sie wachsen mit zunehmender Radikalität", sagte Knobloch.

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Sie betonte: "Ich sehe in vielen Bereichen keinen Unterschied mehr zur NSDAP, bevor diese an die Macht gekommen ist. Ich habe viele schreckliche Parteien erlebt, NPD, Republikaner, DVU. Sie sind gekommen und wieder verschwunden. Keine war so gefährlich, wie es die AfD ist." 

Knobloch empfiehlt neuerliche Prüfung des Verbotsverfahrens

"Bei vielem, was AfD-Politiker so von sich geben, frage ich mich: Wo ist die Justiz? Wieso darf man heute ungestraft gegen Menschen hetzen? Wir müssen in der Bekämpfung dieser Radikalen selbst zu radikalen Mitteln greifen, anders werden wir es nicht schaffen", mahnte Knobloch.

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Sie empfahl dabei eine neuerliche Prüfung des Verbotsverfahrens, auch wenn sie einem solchen geringe Chancen einräumt. "Versuchen sollte man es vielleicht dennoch", forderte Knobloch. Auf die Frage, ob man einzelnen Personen das passive Wahlrecht – also die Wählbarkeit in ein Amt – entziehen könnte, sagte sie: "Alles, was helfen könnte, sollte versucht werden." 

Knobloch war Anfang Juli als Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) wiedergewählt worden.

Sie hat das Amt seit 1985 inne. Die gebürtige Münchenerin hatte den Holocaust in Franken überlebt und war später in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Dort engagierte sich Knobloch später im Zentralrat der Juden in Deutschland, den sie von 2006 bis 2010 als Präsidentin leitete.

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  • Dicker Hals vor 36 Minuten / Bewertung:

    Weißt was ich Dir immer schon mal sagen wollte?
    Die Kommentare von @tutnixzursache gefallen mir um Längen besser als Deine.
    Dass sich die Knoblauch, wie viele andere Gutmenschen und Weltverbesserer, zu dem hanebüchen Vergleich mit der NSDAP hinreissen lässt, war hinlänglich zu erwarten.

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  • armesmünchen vor einer Stunde / Bewertung:

    Es sicherlich ein ganz schwieriges Thema. Dennoch ist die Aussage von CK immer noch voller Hass und Rache und man merkt, dass es ihr nicht um Deutschland geht. Deutschland hat jeden Tag mit anderen Themen, Zwischenfällen, Angriffen etc. zu kämpfen, die zum Teil auch durch dieselben Tätergruppen verursacht werden. Themen über Religion und Glauben, Geschichte und Geld schüren oft nur noch mehr Ärger, Wut und Tränen.

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  • tutnixzursache vor einer Stunde / Bewertung:

    Hat sie sich eigentlich auch dazu schon geäußert?
    "Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat kurz vor neuen Vermittlungsgesprächen über die Zukunft des Gazastreifens gefordert, die Zahl gezielter Tötungen von Palästinensern drastisch zu erhöhen. In einem Podcast mit der ehemaligen Gaza-Geisel Rom Braslavski sagte der Vorsitzende der Partei Ozma Jehudit (Jüdische Kraft): „Ich denke, dass man gezielte Tötungen in Gaza ausführen sollte, jede Nacht 30, 40 (Menschen) entfernen.“
    Ben-Gvir stellte klar, er beziehe sich dabei nicht nur auf militante Palästinenser, die eine unmittelbare Gefahr darstellten. Es gebe im Gazastreifen vielmehr Menschen, „die es nicht verdient haben, zu leben. Sie sollten nicht am Leben sein. Sie sind nicht einmal Menschen“, wird er von mehreren Medien zitiert. "
    Das kommt einer Politik von NSDAP sehr viel näher

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