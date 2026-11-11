Globales Ranking: Wo der Cappuccino noch teurer ist als in München

Wer in München einen Cappuccino trinken möchte, muss im bundesweiten Vergleich am meisten dafür bezahlen. Doch wie sieht es im internationalen Vergleich aus? Eine globale Untersuchung gibt Aufschluss darüber.

München gilt seit langem schon als die "nördlichste Stadt" Italiens, dementsprechend zelebriert man in der Isar-Metropole vor allem im Sommer gerne das italienische Lebensgefühl. Zu diesem Dolce Vita gehört auch der Kaffeegenuss. Abertausende Tassen und Café-to-go-Einwegbecher mit Cappuccino oder Espresso gehen Tag für Tag in München über die Ladentheke.

Diese Beliebtheit hat dementsprechend ihren Preis. Im Schnitt zahlt man in München für eine Tasse bzw. einen Becher des klassischen Kaffeegetränks aus Espresso und Milchschaum 3,90 Euro. Nirgendwo in Deutschland zahlt man für einen Cappuccino mehr als in München.

Zu diesem Ergebnis kommt , die dafür auf den Speisekarten von 268 Münchner Lokalen die Cappuccino-Preise ermittelt und verglichen hat.

Über 3400 Cappuccino-Preise in 39 Städten ermittelt und verglichen

Insgesamt hat doXmenu am 2. November 2026 die Cappuccino-Preise von 3434 verschiedenen Cafés, Restaurants und Bars in 39 Städten rund um den Erdball gecheckt und den jeweiligen Durchschnittspreis berechnet. Dabei wurden nur die Städte ins Ranking aufgenommen, in denen von mindestens 20 Lokalen ein Cappuccino-Preis ermittelt werden konnte.

Im internationalen Cappuccino-Index findet sich München im Mittelfeld. © doXmenu

In diesem globalen Preisvergleich findet sich München mit 3,90 Euro im Mittelfeld des Rankings, genauer gesagt auf Platz 18. Diesen Rang teilt sich die bayerische Landeshauptstadt mit Hamburg. Dort muss man für einen Cappuccino im Schnitt ebenfalls 3,90 Euro bezahlen (276 Preise verglichen). Berlin, als dritte deutsche untersuchte Stadt, findet sich mit 3,80 Euro direkt dahinter auf Platz 20 (400 Preise verglichen).

Wo der Cappuccino mehr kostet als in München

Spitzenreiter im Cappuccino-Index 2026 ist Zürich. In der Schweizer Metropole muss man für einen Cappuccino umgerechnet 6,42 Euro (5,90 CHF) hinblättern. Auch in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen liegt der durchschnittliche Cappuccino-Preis mit 6,02 Euro (45 DKK) knapp über der 6-Euro-Marke und damit mehr als zwei Euro teurer als in München.

Am anderen Ende des Rankings findet man zwei Städte in Südafrika. In Kapstadt und Johannesburg kostet ein Cappuccino im Schnitt nur 2,09 Euro und damit knapp die Hälfte dessen, was man dafür in München bezahlen müsste.

Wie viel Cappuccino gibt es für den Mindestlohn

doXmenu hat jedoch nicht nur die Cappuccino-Preise ermittelt, sondern noch ein Ranking erstellt, wie viele Cappuccinos man sich in den jeweiligen Städten vom gesetzlichen Mindestlohn (sofern vorhanden, Quelle: Eurostat im Juli 2026) im Monat leisten könnte. Bei dieser Berechnung wurden die Stundenlöhne auf 40 Wochenstunden hochgerechnet.

In diesem Cappuccino-Mindestlohn-Ranking findet sich München auf Rang sieben. Ein monatlicher Mindestlohn in Höhe von 2.343 Euro würde ausreichen, um sich 600 Cappuccinos zu kaufen. Dies gilt ebenfalls für Hamburg. Berlin findet sich auf Platz fünf mit 616 Tassen oder Bechern Cappuccino.

Führend in diesem Ranking ist Genf. Hier beträgt der Mindestlohn 4262,37 Schweizer Franken (CHF). Bei durchschnittlich 5 CHF (umgerechnet 5,44 Euro), kann sich der kaffeedürstige Genfer stattliche 852 Tassen Cappuccino leisten. Das wären im Schnitt knapp 29 am Tag, was neben einer vollen Blase wohl auch eine schlaflose Nacht bedeuten würde.

Die wenigsten Cappuccinos für den Mindestlohn würde man in Kapstadt und Johannesburg bekommen. Damit befinden sich die beiden südafrikanischen Metropolen auch in diesem Ranking ganz am Ende. Der Mindestlohn beträgt dort 5239,87 südafrikanische Rand (ZAR), was umgerechnet 285 Euro sind. Beim durchschnittlichen Preis von 39 ZAR könnte man sich also 134 Tassen des koffeinhaltigen Heißgetränks mit Milchschaum leisten.

Für dieses Ranking wurde der am 2. November 2026 geltende Satz der Stadt, des Bundesstaats, der Provinz oder des Landes herangezogen. Nicht enthalten sind Zürich, Kopenhagen, Wien, Helsinki, Stockholm, Rom und Mailand, da es dort keinen gesetzlichen Mindestlohn gibt.

Methodik: Für den Index wurden die Speisekarten gelesen, die Cafés, Restaurants und Bars auf ihrer eigenen Website veröffentlichen. Pro Lokal wurde der Preis für einen normalen heißen Cappuccino behalten und dieser am Text der Speisekarte geprüft. Ausreißer wurden entfernt und der Median gebildet. In die Liste kam ein Ort erst ab 20 Lokalen. Liefer-Apps, Preisvergleichsportale und Bewertungen wurden nicht verwendet.