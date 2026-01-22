Kaffeeliebhaber in Deutschland: So schneidet München im Ranking ab

Wo findet man in diesem Winter den besten Kaffee im Land, wo tummelt sich die lokale Community – und was reizt sie? Das Team von "coffeeness.com" hat sich solchen Fragen gewidmet.

Wo fühlen sich Kaffeefans am wohlsten? Im Ranking finden sich 80 der größten Städte Deutschlands. (Symbolbild)

Deutschland, einig Kaffeeland: Mit durchschnittlich 163 Litern jährlich pro Kopf ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen, wie die Zahlen des Deutschen Kaffeeverbandes zeigen. Demnach trinken 93 Prozent aller Erwachsenen Kaffee. Und was sind die besten deutschen Städte für Kaffeeliebhaber, wie schneidet München da ab?

Das sind die Hauptkategorien des Kaffeeliebhaber-Rankings

Das Team von "coffeeness.com" – nach eigenen Angaben ist das die erste deutschsprachige Website zu Kaffeevollautomaten und gutem Kaffee – hat 80 der größten Städte Deutschlands analysiert, um herauszufinden, wo Kaffeefans das beste Gesamterlebnis genießen können.

Das Ranking kombiniert Daten zu Zugänglichkeit, Qualität, Preisen, Kaffeekultur und Interesse. Die Hauptkategorien sind "Kaffee-Verfügbarkeit & Qualität", "Durchschnittlicher Kaffeepreis im Café" sowie "Kaffeekultur & Kaffeeinteresse". In den Ergebnissen "zeigen sich durchaus überraschende regionale Unterschiede", heißt es in der Mitteilung.

Berlin ist Gesamtsieger, München Dritter hinter Frankfurt am Main

München belegt hinter Spitzenreiter Berlin und Frankfurt am Main den dritten Platz – vor Offenbach und Düsseldorf. Laut der Studie vereinen sie Café-Kultur, Qualität und Zugänglichkeit "auf ideale Weise". Berlin sichere sich den Gesamtsieg nicht audgrund der Dominanz in einer einzelnen Kategorie, "sondern durch eine ausgewogene Leistung in allen drei Bereichen".

Die Deutschlandkarte für Kaffeeliebhaber. © coffeeness.com

"Die bayerische Landeshauptstadt verbindet traditionelle Kaffeehaus-Kultur mit moderner Specialty-Coffee-Bewegung", schreibt "coffeeness.com" in seinem Statmente zum Angebot in München. Dort finde man sowohl historische Kaffeehäuser mit Plüschsesseln als auch minimalistische Cafés mit Chemex - eine elegante, gläserne Kaffeekaraffe zur manuellen Zubereitung von Filterkaffee - und V60. Letzteres beschreibt einen japanischen Handfilter für die Zubereitung von Filterkaffee, benannt nach seiner V-Form und dem typischen 60-Grad-Winkel.

München besticht durch hohe Anzahl an lokalen Kaffeeröstereien

Fazit der Studie: "München punktet mit einer soliden Performance in allen Kategorien. Die Stadt bietet eine ausgezeichnete Balance zwischen Zugänglichkeit, Qualität und Preis."

Besonders beeindruckend seien die Anzahl der lokalen Kaffeeröstereien, "die mit Leidenschaft und Expertise arbeiten". Zudem zeige sich die dort vorherrschende Kaffeekultur auch in der hohen Qualität der Patisserien.

Weitere interessante Resultate der Studie im Überblick