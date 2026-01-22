Kaffeeliebhaber in Deutschland: So schneidet München im Ranking ab
Deutschland, einig Kaffeeland: Mit durchschnittlich 163 Litern jährlich pro Kopf ist Kaffee das Lieblingsgetränk der Deutschen, wie die Zahlen des Deutschen Kaffeeverbandes zeigen. Demnach trinken 93 Prozent aller Erwachsenen Kaffee. Und was sind die besten deutschen Städte für Kaffeeliebhaber, wie schneidet München da ab?
Das sind die Hauptkategorien des Kaffeeliebhaber-Rankings
Das Team von "coffeeness.com" – nach eigenen Angaben ist das die erste deutschsprachige Website zu Kaffeevollautomaten und gutem Kaffee – hat 80 der größten Städte Deutschlands analysiert, um herauszufinden, wo Kaffeefans das beste Gesamterlebnis genießen können.
Das Ranking kombiniert Daten zu Zugänglichkeit, Qualität, Preisen, Kaffeekultur und Interesse. Die Hauptkategorien sind "Kaffee-Verfügbarkeit & Qualität", "Durchschnittlicher Kaffeepreis im Café" sowie "Kaffeekultur & Kaffeeinteresse". In den Ergebnissen "zeigen sich durchaus überraschende regionale Unterschiede", heißt es in der Mitteilung.
Berlin ist Gesamtsieger, München Dritter hinter Frankfurt am Main
München belegt hinter Spitzenreiter Berlin und Frankfurt am Main den dritten Platz – vor Offenbach und Düsseldorf. Laut der Studie vereinen sie Café-Kultur, Qualität und Zugänglichkeit "auf ideale Weise". Berlin sichere sich den Gesamtsieg nicht audgrund der Dominanz in einer einzelnen Kategorie, "sondern durch eine ausgewogene Leistung in allen drei Bereichen".
"Die bayerische Landeshauptstadt verbindet traditionelle Kaffeehaus-Kultur mit moderner Specialty-Coffee-Bewegung", schreibt "coffeeness.com" in seinem Statmente zum Angebot in München. Dort finde man sowohl historische Kaffeehäuser mit Plüschsesseln als auch minimalistische Cafés mit Chemex - eine elegante, gläserne Kaffeekaraffe zur manuellen Zubereitung von Filterkaffee - und V60. Letzteres beschreibt einen japanischen Handfilter für die Zubereitung von Filterkaffee, benannt nach seiner V-Form und dem typischen 60-Grad-Winkel.
München besticht durch hohe Anzahl an lokalen Kaffeeröstereien
Fazit der Studie: "München punktet mit einer soliden Performance in allen Kategorien. Die Stadt bietet eine ausgezeichnete Balance zwischen Zugänglichkeit, Qualität und Preis."
Besonders beeindruckend seien die Anzahl der lokalen Kaffeeröstereien, "die mit Leidenschaft und Expertise arbeiten". Zudem zeige sich die dort vorherrschende Kaffeekultur auch in der hohen Qualität der Patisserien.
Weitere interessante Resultate der Studie im Überblick
- Offenbach führt in der Kategorie "Zugänglichkeit & Qualität" mit 318,7 Cafés pro 100.000 Einwohner – das sind viereinhalb mal mehr als in Berlin.
- Hamburg ist die teuerste Kaffeestadt Deutschlands. Dort kostet ein Cappuccino im Durchschnitt 4,24 Euro kostet, also fast 88 Prozent mehr als in Bremerhaven (2,25 Euro).
- Frankfurt am Main belegt den ersten Platz bei "Kaffeekultur & Interesse" mit 11.270 kaffeebezogenen Suchanfragen pro 100.000 Einwohner. Das ist der höchsten Wert bundesweit.
- Duisburg in Nordrhein-Westfalen ist die am wenigsten geeignete deutsche Stadt für Kaffeeliebhaber, sie kommt auf nur 17,9 Cafés pro 100.000 Einwohner und erzielt in den Kategorien niedrige Werte.
- Auf Platz sechs liegt das nordrhein-westfälische Neuss mit seinen 154.317 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024). Die kaffeebegeisterte Community tummelt sich zahlreich in den gut besuchten Cafés.
