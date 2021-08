Bundestagswahl 2021: Versand der Wahlbenachrichtigungen beginnt

In rund fünf Wochen ist Bundestagswahl. Die Stadt München beginnt nun mit dem Versand der Wahlbenachrichtigungen an rund 920.000 Wahlberechtigte in München.

18. August 2021 - 15:14 Uhr | AZ

Am 26. September ist Bundestagswahl. Die Stadt München verschickt nun die Wahlbenachrichtigungen. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa