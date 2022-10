Bundespolizist überführt Sprayer auf dem Weg zur Arbeit

Eine Beamte der Bundespolizei hat jugendliche Graffiti-Sprayer zwei Monate nach der Schmiererei am Tatort gestellt.

Auf dem Weg zum Dienst erkannte ein Bundespolizist zwei Jugendliche wieder, die bereits im Juli die Treppenaufgänge am Haltepunkt Oberschleißheim besprüht hatten. (Symbolbild)

Oberschleißheim –Laut Angaben der Bundespolizei konnte am vergangenen Freitag ein Beamter zwei zunächst unbekannte Jugendliche überführen, die im Juli drei Treppenaufgänge großflächig besprühten.

Für die Bundespolizei endet der Dienst nie

Am 30. Juli stellte ein Beamter der Bundespolizei auf seinem Heimweg vom Dienst großflächige Besprühungen auf drei Treppenaufgänge am Haltepunkt Oberschleißheim fest. Am Abend zuvor waren besagte Treppenaufgänge laut Aussagen des Bundespolizisten noch unversehrt. Die daraufhin durchgeführte Videoauswertung zeigte, dass ein Jugendlicher die Wände besprühte und ein Zweiter für ihn "Schmiere stand". Die beiden Personen konnten jedoch nicht identifiziert werden.

Der Zufall meint es gut mit der Bundespolizei

Derselbe aufmerksame Beamte war am 7. Oktober erneut auf dem Weg zum Dienst, als er am Haltepunkt Oberschleißheim einen der beiden Jugendlichen sah und zweifelsfrei wiedererkannte. Daraufhin stellte er direkt dessen Identität fest und nannte ihm den Tatvorwurf der Sachbeschädigung.

Und wie der Zufall so will, wartete der zweite bis dahin unbekannte Jugendliche vor dem Bahnhof auf seinen Freund. Der Tatverdächtige versuchte sich der Identitätsfeststellung zunächst zu entziehen und floh. Der Bundespolizisten konnte ihn jedoch einholen und vorläufig festnehmen.

Bei den Jugendlichen handelt es sich um einen 14-Jährigen aus Unterschleißheim und um einen 16-Jährigen aus Oberschleißheim. Die beiden verursachten durch die Besprühung einen Sachschaden im Wert von 550 Euro.