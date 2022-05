Bundespolizei weist saudische Medizintouristen am Münchner Flughafen ab

Ein Mann aus Saudi-Arabien, der seinen Sohn in München ärztlich behandeln lassen will, hat bei der Einreise am Flughafen ein spanisches Touristenvisum vorgelegt – Beamte der Bundespolizei schickten die Medizintouristen daraufhin wieder nach Hause.

05. Mai 2022 - 13:00 Uhr | AZ

Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen. (Symbolbild) © Bundespolizei