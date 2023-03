Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten": Münchner Stadtrat stimmt jetzt doch zu

Bei einer erneuten Abstimmung hat der Münchner Stadtrat am Mittwoch dem Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" doch zugestimmt.

München - Die Münchnerinnen und Münchner müssen doch nicht zu den Wahlurnen und darüber abstimmen, ob sie Grünflächen erhalten möchten.

CSU und Grüne haben die Forderungen des Bürgerbegehrens bei der Stadtrats-Vollversammlung am Mittwochvormittag angenommen. Und Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat versprochen, sich an die Ziele halten zu wollen. Einige bestehende Planungen – etwa in Riem –müssen nun überprüft werden.

Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten": Stadt sagt "Ja"

Bis zur Abstimmung war unklar, ob es nicht doch zu einem Entscheid kommen könnte. Denn sowohl die Grünen als auch die CSU und SPD hatten jeweils eine unterschiedliche Haltung, wie sie mit dem Bürgerbegehren umgehen sollten. Die CSU wollte es von vornherein übernehmen, die Grünen wollten eine eigene Frage an die Münchner einbringen und die SPD wollte bloß einen Kommentar des OB dazu stellen.

Dies sei eine "bahnbrechende Entscheidung", findet die ÖDP im Stadtrat, die das Bürgerbegehren mit initiiert hat. Er freue sich sehr, "dass wir uns nach nervenaufreibenden Wochen und langen Verhandlungsrunden mit unserer Maximalforderung durchsetzen konnten: München rettet unsere Grünflächen!", wird ÖDP-Stadtrat Tobias Ruff in einer Mitteilung zitiert. Die ÖDP wolle jetzt "Grün-Schwarz ganz genau auf die Finger schauen", damit der heutige Entscheid "kein Wahlkampfmanöver und leeres Lippenbekenntnis" bleibe.

Irritiert über den Entscheid zeigte sich auf Twitter der SPD/Volt-Stadtrat Felix Sproll, der einen Bürgerentscheid begrüßt hätte:

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der Stadtrat musste die Abstimmung über das Bürgerbegehren wiederholen, weil die Regierung von Oberbayern nach der ersten Abstimmung monierte, dass CSU/Freie Wähler und die Grünen Einschränkungen beschlossen hatten, die jedoch rechtlich nicht zulässig waren.