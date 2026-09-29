Brutale Attacke nach Oktoberfest: 52-Jähriger ringt im Koma um sein Leben

Der 52-Jährige aus Oberbayern gerät auf dem Heimweg im Umfeld des Oktoberfests mit einer Gruppe in Streit. Ein bisher nicht identifizierter Mann schlägt dem Opfer mit der Faust ins Gesicht, mit dramatischen Folgen.

Ein Ausflug auf das Oktoberfest endete am Montagabend für einen 52-Jährigen aus dem Landkreis Freising auf der Intensivstation einer Münchner Klinik. Der Familienvater liegt im Koma, ob er jemals wieder ganz gesund wird, ist unklar.

Der 52-Jährige wollte nach Angaben der Polizei kurz vor Mitternacht im Bereich Bavariaring Ecke Pettenkoferstraße in eine Rikscha einsteigen. Er und seine Familie kamen von der Wiesn. Dabei geriet er in Streit mit einer Gruppe von drei oder vier Personen, vermutlich Touristen aus Frankreich.

Täter schlägt mit der Faust zu

Der Familienvater stieg aus der Rikscha und ging zu der Gruppe. Ein bisher nicht identifizierter Mann schlug dem 52-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Familienvater fiel wie ein Baum um und schlug laut Polizei mit dem Kopf ungebremst auf den Boden auf.

Ein Angehöriger (21) griff ein, der Täter schlug auch ihm mit der Faust ins Gesicht. Dann ergriff der Täter die Flucht. Die Polizei sucht den Fahrer der Rikscha als Zeugen, er wird gebeten, sich im Präsidium zu melden.

Opfer liegt im Koma

Der 52-Jährige kam mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Der Familienvater hat schwerste Kopfverletzungen erlitten und musste noch in der Nacht notoperiert werden. Seitdem liegt der Patient im Koma. Ob der Mann aus der Nähe von Freising sich von seinen schweren Verletzungen je wieder ganz erholt, wird sich vermutlich erst in den kommenden Wochen herausstellen. Der Schläger sprach vermutlich Französisch. Er ist etwa 1,80 Meter groß und hat dunkle Haare. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 089/29100.