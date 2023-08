Anzeige Brüste wie die Stars und Sternchen mit einer Brustvergrößerung vom Profi aus München

München ist die Stadt mit der höchsten Dichte an Schönheitschirurgen in Europa und die Nachfrage nach chirurgischen Eingriffen steigt dort seit Jahren. Vor allem Brustvergrößerungen stehen hoch in Kurs, insbesondere in Hinblick auf die Wiesn – denn viele Frauen wünschen sich, ein wohlgeformtes Dekolletee im Dirndl präsentieren zu können. Erfahren Sie hier, warum Brustvergrößerungen in München so beliebt sind, welche Vorteile Spezialisten bieten und wie Frauen nach einem verpfuschten Ersteingriff Hoffnung schöpfen können.

Stars und Influencer dienen als Inspiration Die wachsende Beliebtheit von Schönheitsoperationen in München hat damit zu tun, dass die Stadt eine Hochburg erfahrener Chirurgen ist. Darunter sticht Dr. med. Patrick Bauer besonders heraus, denn er hat sich ausschließlich auf ästhetische Brustchirurgie spezialisiert und praktiziert seit über 20 Jahren als Facharzt für Plastische Chirurgie. Wer sich informieren möchte, findet hier weiterführende Informationen: Bei dem Zuwachs an Brustvergrößerungen sieht Dr. Bauer eine Entwicklung, die über München hinaus geht: Der Druck, schön zu sein und mit einem tollen Dekolletee zu glänzen, nimmt durch die idealisierte Darstellung auf Social-Media-Plattformen spürbar zu. – Dr. med. Patrick Bauer, Spezialist für ästhetische Brustchirurgie Vor allem bei jungen Patientinnen komme es daher auf einen besonders verständnisvollen Umgang mit dieser besonderen Situation an. Daniela Katzenberger und Tara Reid als Inspiration Als Inspiration für die Patientinnen dienen längst nicht nur Stars wie Daniela Katzenberger oder Tara Reid. Vor allem in der jungen Generation sind Influencerinnen wie Bibi Claßen an deren Stelle getreten. Bibi spricht mit ihren Fans offen über ihren Brust-Eingriff nach der Stillzeit. Stolpersteine auf dem Weg zu mehr Weiblichkeit Eine Brustvergrößerung verhilft vielen Frauen zu Selbstbewusstsein und einem Gefühl von mehr Weiblichkeit. Der Gang zum Chirurgen sollte aber eine gut durchdachte Entscheidung sein. Es kommt vor allem auf die Wahl eines erfahrenen Operateurs an, der eine umfassende Beratung anbietet. Günstige Anbieter sind mit Vorsicht zu genießen, denn bei Brustvergrößerungen hat Professionalität ihren Preis. „Über die Hälfte der Patientinnen, die mich aufsuchen, sind voroperiert“, berichtet Dr. med. Patrick Bauer, der Münchner Spezialist für ästhetische Brustchirurgie. "Bei einem großen Teil dieser Frauen – wenn auch nicht allen – wurde der Ersteingriff bei einem günstigen Anbieter vorgenommen. Dort führen meist junge, unerfahrene und teilweise noch mitten in der Facharztausbildung befindliche Ärzte oder ungeschultes Personal alle möglichen schönheitschirurgischen Eingriffe durch. Dabei kommt allzu oft die Beratung zu kurz und der Beratende unterscheidet sich vom Operateur." Dr. Bauer hingegen möchte nicht um jeden Preis operieren, sondern legt Wert auf eine informierte Entscheidung der Patientinnen. "Meine Patientinnen werden ausführlich persönlich beraten und aufgrund meiner einzigartigen Spezialisierung auf Brust-OPs auf allerhöchstem medizinischen Niveau versorgt." Ist der Traum von der perfekten Brust realistisch? Bibis Brusteingriff war ein Erfolg – doch ist das auch für "Normalsterbliche" möglich? Wer sich von einem erfahrenen Chirurgen behandeln lässt, kann sich meist am Ende des Weges über eine natürlich aussehende und wohlgeformte Brust freuen. Auch voroperierte Frauen können Hoffnung fassen. Obwohl ein erneuter Eingriff bei ihnen besonders komplex ist, gibt es Spezialisten wie Dr. Patrick Bauer, die sich auch mit solchen Fällen auskennen. Als erfahrener Spezialist bietet Dr. Bauer seinen Patientinnen folgende Vorteile: Ausblick auf die neue Brust : Durch 3D-Simulation erhält die Patientin eine detaillierte Vorschau des OP-Ergebnisses, die sie mit Vertrauten besprechen kann.

: Durch 3D-Simulation erhält die Patientin eine detaillierte Vorschau des OP-Ergebnisses, die sie mit Vertrauten besprechen kann. Hochwertige Implantate : Bei hochwertigen Implantaten besteht der Kern aus einem hochquervernetzten Silikongel und sie können nicht auslaufen.

: Bei hochwertigen Implantaten besteht der Kern aus einem hochquervernetzten Silikongel und sie können nicht auslaufen. Optimierte Wundheilung : Durch Hochfrequenz-Elektro-Koagulationstechnologie statt Skalpell entsteht nur minimaler Schaden am Gewebe.

: Durch Hochfrequenz-Elektro-Koagulationstechnologie statt Skalpell entsteht nur minimaler Schaden am Gewebe. Natürliches Ergebnis: Der Spezialist zeigt eine zum Körper passende Form und Größe der Brust auf und erzielt durch ein breites Spektrum an Operationstechniken und sehr weiche Implantate ein natürliches Ergebnis. Eine Investition in mehr Selbstbewusstsein Zusammenfassend hat München sich zu Recht als beliebter Standort für Brustvergrößerungen etabliert. Vor allem in Zeiten von Social Media und bearbeiteten Fotos im Netz ist es wichtig, einen Chirurgen aufzusuchen, der eine realistisch und natürlich aussehende Brustform anvisiert. Günstige Anbieter jedoch verlängern meist den Leidensweg von Frauen unter dem Druck der Schönheitsideale. Besser ist es, sich wohlüberlegt und nach umfassender Beratung für eine Behandlung beim Profi zu entscheiden. Mit Chirurgen wie Dr. med. Patrick Bauer kann der Traum von der attraktiven Brust endlich wahr werden.