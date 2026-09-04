Brandanschlag auf Münchner Rüstungsunternehmen – so geht es mit den Verdächtigen weiter

In der Nacht auf Donnerstag gibt es einen Brandanschlag auf das Münchner Technologieunternehmen Rohde & Schwarz. Die Polizei kann zwei Tatverdächtige festnehmen.

Auf die Münchner Firmenzentrale von Rohde & Schwarz ist ein Brandanschlag verübt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

Update 7.40 Uhr: Nach dem Brandanschlag auf eine Baustelle in unmittelbarer Nähe zu Münchner Rüstungsunternehmen sollen die beiden Tatverdächtigen nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Der entscheidet dann, ob Haftbefehl gegen die 28 Jahre alte Bulgarin und ihren zehn Jahre älteren Landsmann erlassen wird. Nachdem Brandsätze aus einem Auto heraus auf die Baustelle geworfen wurden, stehen die beiden unter Verdacht, mit der Tat zu tun zu haben.

Einen Bericht der "Bild"-Zeitung, wonach es nach dem Anschlag auch einen Einsatz in einer Wohnung in Unterhaching gegeben hatte, wollte ein LKA-Sprecher nicht kommentieren. Es gebe aber bislang keine weiteren Tatverdächtigen, sagte er.

Bund und Länder beraten über Drohnenabwehr

Update vom 4. September, 7 Uhr: Nach einer Reihe von Sabotageakten gegen Unternehmen und wichtige Einrichtungen wird innerhalb der Bundesregierung und in Abstimmung mit den Ländern über neue Befugnisse für die Drohnenabwehr sowie weitere Schutzmaßnahmen beraten.

Auf die Frage, ob angesichts der jüngsten Angriffe auf Rüstungsunternehmen in München und Betreiber kritischer Infrastruktur gesetzliche Änderungen geplant seien, antwortete eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums, für einen wirksamen Schutz schutzbedürftiger Einrichtungen und Unternehmen vor der von Drohnen ausgehenden Gefahr seien unter Beachtung des staatlichen Gewaltmonopols komplexe rechtliche Fragen zu klären.

Beratungen nach Brandanschlag in München

Diese beträfen sowohl Zuständigkeiten des Bundes als auch der Länder, teilte die Sprecherin der dpa mit. Aktuell erfolge hierzu eine Befassung zwischen den Ressorts der Bundesregierung sowie zwischen Bund und Ländern.

Update, 14.46 Uhr: Nach der Attacke auf eine Baustelle in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs und mehrerer Rüstungsunternehmen hat sich nun auch die Politik zu Wort gemeldet. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) spricht von "Brandanschlägen", bei denen "Gebäude oder Baustellen" das Ziel gewesen seien, "die unmittelbar Rüstungs- und Sicherheitsfirmen in München zuzurechnen sind." Es sei von einem "politischen Hintergrund dieser Straftaten" auszugehen, sagte er in Nürnberg.

"Insgesamt zeigt dieses Ereignis, dass wir, wie schon an anderen Orten in Deutschland in den letzten Tagen, nun ein verstärktes Risiko von Anschlägen haben auf unsere eigene Infrastruktur, aber eben auch ganz offensichtlich im Zusammenhang mit Rüstungsunternehmen in unserem Land", so Herrmann weiter.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) forderte nach dem Vorfall in München bessere Schutzmaßnahmen. "Wir müssen uns der Realität stellen, dass feige Angriffe auf deutsche Unternehmen und Infrastruktur zunehmen", sagte er.

"Leider ist das nicht der erste Fall, in dem ein Technologieunternehmen mit Nähe zur Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ins Visier gerät." Dies zwinge "zu weiteren kostenintensiven Sicherheitsvorkehrungen und noch genauerem Hinsehen, wer sich in Deutschland aufhält und welche kriminellen Netzwerke bestehen".

Aiwanger erwarte von der Bundesregierung "zeitnah mehr Rechtssicherheit für ausgewählte Unternehmen, etwa im Bereich der Drohnenabwehr im Falle von Angriffen auf ihre Einrichtungen."

Update, 12.33 Uhr: Nach AZ-Informationen galt der Brandanschlag nicht, wie ursprünglich berichtet, dem Unternehmen Rohde & Schwarz, sondern anderen Firmen, die in dem Gebäudekomplex beheimatet sind und sich mit Rüstungsprojekten beschäftigen.

Da der Vorfall einen politischen Hintergrund haben könnte, wurden die weiteren Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft übernommen.

Die beiden Tatverdächtigen, die an einer Tankstelle festgenommen wurden, sind bisher nicht polizeibekannt.

Weswegen einer der Brandsätze nicht gezündet hatte und wie diese hergestellt wurden, will das LKA aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt geben.

Update, 10.32 Uhr: Gegenüber dem BR bestätigt eine Sprecherin von Rohde & Schwarz den Polizei- und Feuerwehreinsatz, betont dabei aber, dass das Betriebsgelände selbst nicht betroffen sei. Mehr will das Unternehmen derzeit nicht bekannt geben.

Das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) vermutet hinter der Brandattacke einen Anschlagsversuch gegen ein Rüstungsunternehmen, nennt den konkreten Namen der Firma auf BR-Anfrage allerdings nicht. Es werde nun wegen eines politischen Hintergrunds ermittelt.

Bereits im Jahr 2021 hatten unbekannte Täter im Umfeld von Rohde & Schwarz eine Stromleitung angezündet, die damals offen in einer Baugrube gelegen hatte. Im Internet hatte ein Bekennerschreiben die Aktion zu einem Angriff auf den "Rüstungskonzern" erklärt.

Bis heute ist die Tat ungeklärt. Die Sabotage führte damals zu einem Stromausfall, von dem 20.000 Haushalte im Münchner Osten betroffen waren, Rohde & Schwarz selbst war nach dessen eigenen Angaben davon jedoch nicht beeinträchtigt.

Ursprungsmeldung: Gegen Mitternacht wurden aus einem Auto heraus zwei Brandsätze auf eine Baustelle vor der Firmenzentrale des Münchner Technologieunternehmens Rohde & Schwarz in der Mühldorfstraße geworfen. Die Firma ist unter anderem im Bereich Sicherheitstechnik und Kommunikation für Behörden und das Militär tätig.

Brandsätze aus dem Auto auf Firmengelände geworfen

Ein Zeuge, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei wegen des Brandanschlages, bei dem zwei Brandsätze geworfen wurden. Einer davon zündete im Bereich von Baucontainern, die vor der Firmenzentrale des Unternehmens stehen. Dieser konnte von Beamten der eintreffenden Polizeistreife gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden ist gering.

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Am Tatort fanden die Einsatzkräfte noch einen zweiten Brandsatz, der allerdings nicht gezündet hatte. Alarmierte Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) haben ihn unschädlich gemacht, dabei kam auch ein mobiler Roboter zum Einsatz. Für diesen Zweck wurde der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt.

Ein nicht gezündeter Brandsatz wurde entschärft, dabei kam auch ein mobiler Roboter zum Einsatz. © Thomas Gaulke

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei an einer nahegelegenen Tankstelle am Innsbrucker Ring zwei Tatverdächtige festnehmen. Dabei handelte es sich laut BR um eine 28-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann, beide mit bulgarischer Staatsbürgerschaft.

An dieser Tankstelle am Innsbrucker Ring konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. © Thomas Gaulke

Wie sie mit dem Brandanschlag in Verbindung stehen, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zu einem möglichen Motiv und den Hintergründen liegen bislang keine Informationen vor.