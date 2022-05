Boxkampf eskaliert: Polizei muss Sanitäter bei Einsatz schützen

Nachdem ein Boxer im Ring verletzt wird, bedrängen emotionale Fans die Sanitäter. Diese müssen die Polizei rufen, um den Verletzen behandeln zu können.

München - Ziemlich aufgeheizt muss die Stimmung gegen Ende des Boxkampfes gewesen sein: Als ein 38-jähriger Münchner im Ring verletzt wird, können ihm die Sanitäter kaum helfen, weil sie von etwa 50 aufgebrachten Fans bedrängt werden.

Von "emotional betroffenen" Personen spricht die Polizei am Sonntag. Nachdem der Boxer bei einer Veranstaltung am Samstagabend am Bürgerplatz in Garching im Ring verletzt wurde, hätten die Sanitäter versucht, dem Mann zu helfen - schnelle Hilfe war dabei durchaus wichtig, der Kämpfer musste sogar wiederbelebt werden.

Boxkampf in Garching: 15 Streifen sichern Notarzteinsatz

Doch mehrere Fans bedrängten die Helfer und behinderten sie bei ihrer wichtigen Arbeit. Die Sanitäter mussten die Polizei verständigen, die mit 15 Streifen sofort zum Ort des Geschehens ausrückten. Die Beamten bahnten sich einen Weg durch die Menge und schafften es, einen Bereich um den Verletzen und die Sanitäter abzusperren, sodass dieser endlich behandelt werden konnte.

Sogar vor dem Krankenhaus finden sich noch Leute ein

Danach wurde der Verletzte vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in München gebracht. Doch damit nicht genug, denn sogar dort fanden sich vor dem Gebäude noch um die 30 Personen ein, sodass die Polizei auch dort die Situation betreuen und für Sicherheit sorgen musste.

Erst gegen 3 Uhr nachts hatten sich alle Personen wieder entfernt und der Einsatz konnte beendet werden.

Welche rechtlichen Konsequenzen die Ereignisse dieser Nacht haben, ist noch unklar. Auch der Schlag im Boxring soll nun untersucht werden. Die genauen Abläufe während der Sportveranstaltung werden vom Kommissariat 13 (zuständig für Brände und Betriebsunfälle) noch überprüft.