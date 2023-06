Serie Botanischer Garten in München: AZ-Besuch im Naturidyll

Der Botanische Garten in Nymphenburg lässt sich gerade in seiner vollen Pracht bewundern. Natürlich muss AZ-Fotograf Sigi Müller das festhalten und hat die schönsten Fotos aus dem Garten in München mitgebracht.

26. Juni 2023 - 07:36 Uhr | Sigi Müller

Sigi Müller 8 Eine Biene bei der Arbeit: Der Botanische Garten ist auch in tierischer Hinsicht ein Ort der Vielfalt. Sigi Müller 8 Palmen säumen manche Wege im Botanischen Garten, fast wie in einem Urlaub weit weg von München. Sigi Müller 8 Wenn die Sprühanlage im Einsatz ist, lassen sich besonders attraktive Motive festhalten. Sigi Müller 8 Hin und wieder quakt auch ein Frosch, dieses Exemplar hat der Stadtspaziergänger im Seerosenteich entdeckt. Sigi Müller 8 Papageien, wenn auch nur in Form von Keramik, begegnen dem Besucher immer wieder in der Parkanlage. Sigi Müller 8 Im Botanischen Garten lassen sich auch Exoten bewundern, zum Beispiel Strelitzien. Sigi Müller 8 Die 17er-Tram bringt einen zum Botanischen Garten. Der Stadtspaziergänger empfiehlt: Öfter auch mal so einsteigen und rumfahren. Sigi Müller 8 Sigi Müller besucht für die AZ immer wieder andere schöne Orte.

Neuhausen-Nymphenburg - Mit der 17er-Tram rumpele ich gemütlich zum Botanischen Garten, meinem heutigen Ziel, und ich werde fast bis zum Eingang gefahren. Überhaupt ist das eine schöne Möglichkeit, die Stadt anzuschauen. Einfach einmal ein Tagesticket kaufen und mit der Tram kreuz und quer durch die Stadt fahren, da aussteigen, wo es gefällt, und einfach mit der nächsten Tram weiterfahren. Vielleicht auch etwas für Familien mit Kindern. Auch der 143er und 180er Bus halten hier. Palmen säumen manche Wege im Botanischen Garten, fast wie in einem Urlaub weit weg von München. © Sigi Müller So gehe ich etwas später den von Palmen flankierten Weg in den schön angelegten Gartenbereich. Vorbei an den Porzellan-Papageien aus der Nymphenburger Manufaktur und schön blühenden Strelitzien hinunter zum Teich mit den tollen Seerosen. Zwischen den großen Blättern kann man hin und wieder einen Frosch entdecken. Vorbei an Wollgras und prächtigen Orchideen, durch ein bewachsenes Spalier und auch einem Kasten mit Bienen, geht's zum alpinen Bereich. Der Botanische Garten in Nymphenburg ist perfekt zum Erholen Hoch auf den Hügel mit vielen schmalen Wegen. Vielfarbige Blüten überall und bald bin ich am naturnah angelegten Teich. Überall im Park stehen Bänke und man findet immer einen Platz zum Ausruhen. Im Botanischen Garten lassen sich auch Exoten bewundern, zum Beispiel Strelitzien. © Sigi Müller Durch den Tannenwald weiter und am Rand sprüht gerade eine Bewässerungsanlage einen Wassernebel über blühende Büsche. Ein schönes Fotomotiv, denn im Gegenlicht glänzen die Wassertropfen wie kleine Diamanten. Kreuz und quer, einfach der Nase nach, stöbere ich durchs Gelände und irgendwann stehe ich vor dem Café und ein alkoholfreies Weißbier und Leberkäs mit Spiegelei und Kartoffelsalat später, gehe ich wieder Richtung Tram. Botanischer Garten in Nymphenburg: Bei jedem Besuch etwas Neues zu entdecken Ein paar Stunden sind vergangen und ich habe viel gesehen. Die 21 Hektar Parkanlage laden ein, öfter zu kommen. Man findet immer etwas Neues. Kein Park, um einfach mal durchzuflitzen, denn zum Beispiel zu den riesigen Gewächshäusern, in denen exotische Pflanzen zu sehen sind, bin ich heute gar nicht gekommen. Wenn die Sprühanlage im Einsatz ist, lassen sich besonders attraktive Motive festhalten. © Sigi Müller Die nehme ich mir für ein anderes Mal, vielleicht wenn es regnet, vor. Es lohnt sich wirklich, den Ausflug ein bisschen zu planen und gezielt einzelne Bereiche anzuschauen, denn alles auf einmal ist nicht zu schaffen und es gibt so viel zu sehen. Für mich eine der besten "Eventlocations" in München. Ganzjährig geöffnet und zu jeder Jahreszeit spannend. In diesem Sinne eine schöne Woche Ihr Sigi Müller