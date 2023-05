Wie aus dem Bilderbuch: Der AZ-Spaziergänger flaniert entlang der Wittelsbacherstraße

Der Stadtspaziergänger streift durch die Wittelsbacherstraße in der Isarvorstadt und bewundert die vielen erhaltenen Altbauten.

Stattlicher Bau: die Mittelschule an der Wittelsbacherstraße von 1888.

Viel Grün und Gänseblümchen gibt's auch am Fußweg.

Blick in einen Hinterhof auf wunderschöne alte, gemauerte Kamine.

Isarvorstadt - An der Reichenbachbrücke starte ich in die Wittelsbacherstraße. Der Fuß- und der Radlweg führen durch einen grünen Tunnel aus hohen Bäumen und Büschen. Zur Linken die Isar, zur Rechten die Straße.

Als Erstes sieht man die große Pfarrkirche St. Maximilian. Beeindruckend ist das riesige Gebäude mit den beiden hohen, oben abgeflachten Türmen, die vor dem Krieg noch Spitzehauben trugen.

Das Hochwasser der Isar schwindet, bald ist der Fluss wieder klar

Ein Stück weiter weist ein altes, schmiedeeisernes Schild über dem Eingang auf das Pfarrhaus der Kirche hin. Links glitzert die Isar durch die Blätter. Im Gegenlicht leuchtet ein kleines Zelt von der anderen Uferseite.

Das Wasser der Isar ist ein bisschen höher als sonst, aber das Hochwasser ist zu großen Teilen bereits wieder abgelaufen. Schlammig scheint das Wasser noch, aber bald wird der Fluss wieder klar sein.

Wunderschöne alte Villen und Gebäude passiere ich. Eines davon wird im Moment komplett renoviert. Fenster werden gerade geliefert und eingebaut.

Mittelschule an der Wittelsbacherstraße mit modernem Kunstwerk verziert

Am Boden blühen Gänseblümchen in großen Gruppen und leuchten am Weg entlang durch das Gras.

Ich komme an die Mittelschule an der Wittelsbacherstraße. Ein langgestrecktes Gebäude, erbaut im Jahr 1888. Ein moderneres Kunstwerk, ein Mobile aus Fahrradrädern ziert das Grundstück.

Wittelsbacherbrücke: Früher das "Zoozies", heute das "Fugazi"

Ziemlich am Ende der Wittelsbacherstraße, die dann in der Auenstraße aufgeht, gleich an der Wittelsbacherbrücke mit dem monumentalen Reiterstandbild Ottos I. von 1905, findet sich das Lokal "Fugazi" – den meisten ja wohl noch sehr viel besser bekannt als "Zoozies".

Damit ist mein heutiger Spaziergang beendet.

In diesem Sinne eine schöne Woche,

Ihr Sigi Müller