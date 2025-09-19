"Böses Foul": Darum soll dieses Fass noch vor dem Anstich vom Oktoberfestgelände verschwinden

Ein Werbestandl für ein "Ja" zu Olympia auf dem Oktoberfest sorgt für Kritik. Die Wiesn soll unpolitisch bleiben, fordern die Gegner.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) (r) und Wiesnchef Christian Scharpf stehen in einem Fass beim Presserundgang über das Oktoberfestgelände vor dem Olympia-Looping.

Politik auf der Wiesn? Hat da nichts verloren. So hieß es zumindest immer in den vergangenen Jahren, insbesondere wenn kurz nach dem Oktoberfest eine Wahl anstand.

Der letzte Wiesnchef (und jetzt OB-Kandidat) Clemens Baumgärtner (CSU) sagte das 2023 kurz vor der Landtagswahl ganz klar: "Das Münchner Oktoberfest ist keine Wahlkampfarena", ließ er sich zitieren. Die Betriebsvorschriften würden Wahlkampfauftritte verbieten, anders als in Bierzelten auf anderen Volksfesten.

Olympia-Werbung auf dem Oktoberfest: Kritik von ÖDP

Entsprechend war das Erstaunen bei der ÖDP groß, als sie beim traditionellen Wiesn-Presserundgang Bilder von einer Fotobox in Fassform sah, die vor der Olympia-Achterbahn für ein "Ja" zu Olympischen Spielen in München wirbt. Am 23. Oktober stimmen die Münchner darüber ab, ob die Stadt sich bewerben soll. Von einem "bösen Foul" spricht die Fraktion der ÖDP/München Liste in einer Mitteilung. "Wer auf dem Oktoberfest Olympia-Werbung platziert, missachtet die Regeln, das kollegiale Miteinander und spielt mit dem Ansehen des Oktoberfestes", sagt Fraktionschef Tobias Ruff.

Dringlichkeitsantrag: Werbung soll weg

Sie fordern darum in einem Dringlichkeitsantrag, dass das Standl noch vor dem Anzapfen am Samstag (20. September) abgebaut wird. Laut ÖDP stelle diese Installation "eine unzulässige politische Promoaktion dar", die gegen die Betriebsvorschriften verstoße.

Olympia: Bürgerentscheid am 23. Oktober

Bilder zeigen OB Dieter Reiter und Wiesnchef Christian Scharpf (beide SPD) in der Fotobox beim Presserundgang. Beide sind Olympia-Befürworter und rühren die Werbetrommel für ein "Ja" beim Bürgerentscheid.

Der Stadtrat hat sich mit einer großen Mehrheit dafür entschieden, sich für Olympische Spiele zu bewerben – möchte aber dennoch mit einem Bürgerentscheid die Münchner Bevölkerung befragen. Nur wenn die auch "Ja" sagt, wolle man die Bewerbung weiter vorantreiben.

Dagegen ist eine Gruppe aus Parteivertretern der ÖDP, der Linken und Umweltverbänden.