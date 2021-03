Verbrenner ade: BMW will bis 2030 zur Hälfte E-Autos verkaufen

Der Münchner Autobauer will bis 2030 seinen E-Autoanteil massiv ausbauen. Jeder zweite verkaufte BMW solle dann ein E-Auto sein, so BMW-Chef Zipse.

München - In zehn Jahren soll jeder zweite BMW ein reines Elektroauto sein. Ein entsprechender Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" wurde am Dienstag in Unternehmenskreisen bestätigt.

Demnach hat Vorstandschef Oliver Zipse am Montag vor BMW-Managern das Ziel ausgegeben, 2030 weltweit mindestens 50 Prozent vollelektrische Fahrzeuge zu verkaufen. Sollte die Nachfrage nach Stromautos rascher zunehmen, könnten es auch mehr sein.

Bisher hatte BMW als Ziel genannt, 2023 sollten 20 Prozent aller verkauften Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb fahren. Der Konzern will seine neuen Modelle ab 2025 auf einer neuen, vor allem auf den E-Antrieb ausgerichteten Plattform aufbauen.

Verbrennerfertigung in München eingestellt

Die klassischen Verbrenner-Motoren sollen dann immer mehr der Vergangenheit angehören. BMW hatte bereits angekündigt, am Stammwerk München den Bau von Benzin- und Dieselmotoren bis 2026 einzustellen und auf der frei werdenden Fläche eine neue, auf Elektroautos ausgerichtete Fahrzeugmontage aufzubauen.

Betriebsratschef Manfred Schoch sagte: "Diese Entscheidung ist ein Vorbild für eine gelungen gestaltete Transformation in der deutschen Industrie." Der Bau einer neuen Montage im fast 100 Jahre alten BMW-Stammwerk zeige, "dass Transformation, wenn man sie strategisch und mutig angeht, Industriearbeitsplätze auch inmitten einer Großstadt sichern und ausbauen kann".