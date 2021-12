Bluttat vom Rosenheimer Platz: Zweiter Tatverdächtiger hat sich gestellt

Der mutmaßliche Haupttäter sitzt bereits in U-Haft, jetzt hat sich auch der zweite Gesuchte der Münchner Polizei gestellt.

Blumen liegen am Tatort nahe des Rosenheimer Platzes.

München - Der Leiter der Münchner Mordkommission hatte sich letzte Woche mit einem Appell an den bis dahin flüchtigen Tatverdächtigen gewandt: "Stellen Sie sich. Haben Sie den Mut, gehen Sie zur nächsten Polizeiinspektion. Die Ermittlungen sind weit fortgeschritten. Bevor wir vor Ihrer Tür stehen", sagte Beer am Freitag.

Bluttat am Rosenheimer Platz: Zweiter Verdächtiger stellt sich

Am Sonntag nun stellte sich der Gesuchte dann tatsächlich, wie die Polizei der AZ bestätigt. Zuvor hatte die berichtet. Demnach erschien der 15-Jährige am Nachmittag auf der PI 24 (Perlach). Der Deutsch-Iraker, der in München geboren wurde, wurde vor Ort festgenommen.

Im Laufe des Montags soll die Entscheidung fallen, ob er in U-Haft muss.

Die Staatsanwaltschaft München I wirft ihm Mord in Mittäterschaft – allerdings soll der bereits in U-Haft sitzende 16-jährige Mustafa S. zugestochen haben. Wie berichtet, war bei einem missglückten Drogendeal ein 17-Jähriger ums Leben gekommen.

Die Polizei hatte den 16-Jährigen mutmaßlichen Haupttäter am Donnerstag vergangener Woche festnehmen können. Er sitzt in U-Haft und hat sich bislang noch nicht zum Tatvorwurf geäußert.