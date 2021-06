Bis zu Tausend Feiernde: Münchner Polizei löst Party in der Türkenstraße auf

Große Soundboxen, lautes Feiern, Tanzen auf engstem Raum: Ein Räumungskommando der Münchner Polizei hat in der Nacht zum Samstag eine Party in der Türkenstraße beendet.

Leere Plastik- und Pappbecher sowie Glasflaschen: Das Ergebnis eines Party-Abends in München - hier am Gärtnerplatz. (Archivbild)

München - Eine Ansammlung von Hunderten feiernden Menschen ist in der Nacht von der Polizei in der Maxvorstadt aufgelöst worden.

"Sehr, sehr viele Leute auf relativ beengtem Raum"

"Vorsichtig ausgedrückt, waren das einfach sehr, sehr viele Leute auf relativ beengtem Raum", bestätigte am Samstag ein Sprecher der Polizei der AZ.

Demnach seien 700 bis 1.000 Feiernde im Bereich der Türkenstraße "feiernd mit großen mobilen Boxen" rund um den Georg-Elser-Platz unterwegs gewesen, so der Sprecher.

Einige Anwohner hatten sich bei der Wache wegen Ruhestörung beschwert und berichteten über wildes Urinieren. "Ballermann-Gehabe schon ab 23 Uhr mit Alkohol über Trichter und Schläuche", zitierte die "Bild"-Zeitung einen Anwohner.

Mega-Party: Kein Verkehr mehr in der Türkenstraße möglich

Die Türkenstraße war den Angaben zufolge durch die Ansammlung komplett blockiert. Autoverkehr war demnach nicht mehr möglich.

Im vergangenen Monat kam es am Wochenende rund um den Georg-Elser-Platz immer wieder zu Ansammlungen von Menschen, die bis spät in die Nacht feierten. Daher sei die Polizei bereits vor Ort gewesen. "Wir waren nicht überrascht", sagte ein Beamter. Etwa 30 Streifenwagen und ein Unterstützungskommando waren im Einsatz.

Mega-Party in der Maxvorstadt: Platzverweis für rund 300 Personen

Mit Lautsprecherdurchsagen räumte die Polizei gegen 2.20 Uhr die Straße. Die meisten Menschen seien dann auch gegangen. Einige Feiernde mussten des Platzes verwiesen werden. "Rund 300 Unentwegte erhielten einen Platzverweis, es blieb aber friedlich", sagte der Sprecher.

Kurz nach 3 Uhr war es dann wieder still, wie es hieß. Laut Polizei hinterließen die Feiernden jedoch viel Müll. Die Straßenreinigung rückte noch in der Nacht aus.

Oberpfalz: 2.000 Menschen feiern Abitur an Baggersee

Die sommerlichen Temperaturen haben auch in Sengenthal (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) Feiernde nach draußen gelockt.

Etwa 2.000 Menschen feierten nach Angaben der Polizei zusammen das Abitur an einem Baggersee. "Unerwartet viele Personen" hätten sich an dem See zusammen gefunden, es habe aber keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Regeln hätten die Einsatzkräfte auf Kommunikation gesetzt, wie ein Sprecher sagte. Ob und in welchem Umfang jedoch im Einzelnen gegen die Regeln verstoßen worden sei, konnten die Beamten in Anbetracht der großen Menge nicht genau überblicken, wie es hieß. Gegen Mitternacht löste sich die Gruppe den Angaben zufolge nach und nach von selbst auf.