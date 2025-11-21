Bis zu Minus 15 Grad: So wird das Wochenende in München und Bayern

Zum Wochenende legen Schneeregen und Schnee in Bayern eine kurze Pause ein. Eingepackt in warme Klamotten lohnt es sich, einen Spaziergang zu machen. Wo Sonne erwartet wird.

Der Winter kehrt in Bayern weiter mit eisigen Nächten und Schneeregen sowie Schnee in vielen Regionen ein. Das Wochenende kann man sich schon mal zum Spazieren vormerken: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet dann in großen Teilen des Freistaats heiteres und trockenes Wetter.

Der Freitag startet mit Frost, Glätte und Nebel. An den Alpen und im südlichen Vorland kann es auch tagsüber schneien und entsprechend glatt auf den Straßen werden. Sonst wird es stark bewölkt, aber weitgehend trocken. In Franken zeigt sich auch etwas länger die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 3 Grad.

Viel Sonne zum Wochenende – danach wieder Schnee möglich

Bei Tiefstwerten zwischen minus 5 und minus 9 Grad klart der Himmel in der Nacht auf Samstag von den nördlichen Mittelgebirgen Richtung Donau auf. Tagsüber kommt dann die Sonne mit viel blauem Himmel – aber bei kaum über null Grad. Nur in tiefen Lagen an Donau und Main sind leichte Plusgrade möglich. Im Alpenvorland bleibt die Sonne aus: Hier trübt hochnebelartige Bewölkung die Sicht. Nachts kühlt es weiter ab auf sehr kalte minus 6 bis minus 11 Grad, in manchen Alpentälern sind laut DWD auch bis minus 15 Grad möglich.

Für München rechnet Wetter.com mit Tiefstwerten von minus 5 Grad, tagsüber sollen gerade einmal minus 1 Grad erreicht werden. Dafür bleibt es auch in der Landeshauptstadt den ganzen Tag über sonnig.

Ähnlich heiter zeigt sich auch der Sonntag: In großen Teilen Bayerns scheint die Sonne, vom Bayerwald bis zu den Alpen wird aber dichter Hochnebel erwartet. Und bereits im Tagesverlauf ziehen von Westen wieder Wolken auf; zum Abend fallen von Unterfranken bis Schwaben erneut Schneeflocken.

Für München sagt Wetter.com Tiefstwerte von minus 8 Grad an, tagsüber klettert das Thermometer auf maximal 0 Grad. Die Sonne lässt sich bis mittags in voller Stärke blicken, danach soll es überwiegend bewölkt bleiben. In der Nacht sind erste Niederschläge möglich.

Für den Berufsverkehr zum Wochenstart warnt der DWD vor glatten Straßen: Nachts setzen Regen und Schneefall ein – dabei besteht die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glätte oder sogar Glatteis.