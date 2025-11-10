Bis zu 20 Grad warm: Hier gibt es diese Woche Rekordwerte in München und Bayern

Wechselnd bewölkt geht es im Freistaat in die neue Woche, aber: Die Prognosen verheißen Besserung. Milde Luft sorgt für einen goldenen Herbst mit angenehmen Temperaturen.

Viel Sonne wird vor allem im Alpenvorland erwartet. (Symbolbild)

Wolken sollen zum Wochenanfang das Wetter in Bayern und München bestimmen, sagen die Wetter-Experten. In der bayerischen Landeshauptstadt soll sich dann doch die Sonne durchsetzen.

Wetter in München: "Am Mittwoch viel Sonnenschein"

"Während es in München am heutigen Montag (10. November) und am Dienstag noch wechselnd bewölkt ist, gibt es am Mittwoch viel Sonnenschein", kündigt "Wetter Online" an.

Es bleibe überwiegend trocken, und es werde wärmer. Die Höchstwerte sollen demnach von 10 Grad am Montag auf 14 Grad am Mittwoch steigen.

Auch am Dienstag bestimmen Wolken das Wetter in Bayern

Den Montag prägen viele Wolken, anfangs bestimmt örtlich Nebel das Wetter, später soll es dann von Südwesten her mit sonnigen Abschnitten auflockern.

Auch am Dienstag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viele Wolken zu sehen, von Oberfranken bis Niederbayern regnet es noch etwas.

Richtung Alpen leichter Frost und vereinzelt Glätte

In der zweiten Tageshälfte werde es dann trocken, und in der Südwesthälfte zeige sich vermehrt Sonne bei milden 10 bis 13 Grad, in der Nordosthälfte bei 6 bis 10 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bilden sich laut DWD vor allem im Flachland häufig Hochnebel und dichte Nebelfelder. Richtung Alpen sowie am Bayerwald soll es bei klarem Himmel leichten Frost bis -2 Grad und vereinzelt Glätte geben.

Am Mittwoch am westlichen Alpenrand bis zu 17 Grad

Auch am Mittwoch sind Nebel oder Hochnebel bestimmend, ehe es im Tagesverlauf teils sonnig werden soll; im Umfeld von Main, Donau und Naab sowie in Niederbayern ist es aber oft ganztags trüb.

Die Temperaturen liegen im Dauergrau um 8 Grad, sonst 10 bis 15 Grad. Am Donnerstag scheint dann verbreitet die Sonne. Nur am Bodensee und entlang der Flüsse Main, Donau und Naab wird mit Nebel gerechnet. Am Alpenrand sind laut DWD sogar Temperaturen nahe 20 Grad möglich.

Auch am Donnerstagmorgen kann es Frühwerte bis -2 Grad und vereinzelt Glätte geben.