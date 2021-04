"Bierhupferl": Münchner Szene-Wirte entwickeln lustiges Handy-Spiel

In dem Handy-Spiel müssen München-typische Hindernisse übersprungen werden – und natürlich geht's ums Bier.

München - Es sind schwere Zeiten für Gastronomen und Kneipengänger gleichermaßen: Kein geselliges Beisammensein, kein Zuprosten nachts am Tresen.

Die beiden Szene-Gastronomen Maximilan Heisler (33), der die Geyerwally betreibt, und Tobias Greiner (34) vom Flex haben nun zumindest ein bisschen digitale Ablenkung geschaffen und ein Handy-Spiel programmiert: das "Bierhupferl".

Darin läuft der Spieler eine lange Straße in München entlang und muss dabei über allerlei Hindernisse hinweghüpfen, um volle Bierkrüge einzusammeln – ein klassisches Jump 'n' Run-Spiel, das mit einer herrlich pixeligen Optik aufwartet.

Die Hindernisse sind dabei München-typisch: Hydrant, E-Scooter, SUV-Autoreifen, Champagnerflaschen, Hundehaufen und auch die Schwabinger Fliegerbombe taucht auf. Im Hintergrund läuft die Münchner Silhouette vorbei, vom Olympiaturm über das Rathaus bis hin zum Sechzgerstadion.

Auch ein paar SUV-Autoreifen liegen auf der Straße. © AZ-Screeshot

Die gesammelten Biere können dann entweder im "Team Flex" oder im "Team Geyerwally" in Punkte verwandelt werden. Und wer weiß, vielleicht gibt's für einen Highscore auch bald ein reales Bier bei einem der beiden Wirte.

Die App jedenfalls kommt gut an. "Gierig zum Bier gehechtet und dann in eine Mülltonne gestolpert... Fast wie im echten Leben", schreibt ein Nutzer im , aus dem das kostenlose und werbefreie Spiel bereits über 1.000 Mal in den ersten zwei Tage heruntergeladen wurde.