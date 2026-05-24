Biergarten, Open-Air-Kino und ganz besonderes Eis: Das ist am Pfingstwochenende in München los

Ein langes Traumwochenende steht vor der Tür: Sonne satt und so viele Möglichkeiten, das Münchner Leben zu genießen. Die AZ hat ein paar gute Tipps parat

Mögen Sie es lieber ruhig und beschaulich, sind Sie eher der Typ "Hock die hera, samma mehra" oder brauchen Sie möglichst viel Bewegung? So oder so gibt es an diesem langen Pfingstwochenende in der Stadt und drumherum schier unzählige Gelegenheiten, das gute Leben zu zelebrieren.

Ob zwischendurch eine Abkühlung für den Körper und Anregung fürs Gehirn in einer Führung durchs Schloss oder ein Kunstmuseum – oder doch lieber süßer Eisgenuss und Biergartengemütlichkeit: Für all die Vorlieben hat die AZ-Redaktion ein paar besondere Orte herausgesucht. Und wenn Sie doch die kleine Reiselust packen sollte, finden Sie hier auch vom Wanderspaß bis zum Mittelalter-Erlebnis Inspiration. Für Liegestuhlsportler gibt es außerdem für die lauen Abende ganz gute Ideen. In dem Sinne: Genießen Sie’s, bevor es wieder vorbei ist.

Biergarten im neuen Glanz

Zeno Kratzer und Kellnerin Sophie zapfen im Biergarten. © Daniel Loeper

Das Paulaner Brauhaus am Kapuzinerplatz hat eine Verjüngungskur erhalten. Seit April leitet Zeno Kratzer das bayerische Wirtshaus mit viel Herzblut. Monatelang wurde renoviert und umgebaut. Drinnen glänzen die prächtigen Kupfer-Brautanks. Die Räume mit ihren hohen Decken sind geschmackvoll eingerichtet. Viel Holz, Grün und Leder bringen optisch den Mix aus bayerischer Tradition und modernen Einflüssen auf den Punkt. Und draußen hat jetzt auch der hübsche geschützte Biergarten wieder eröffnet.

Im bedienten Bereich finden rund 160 Gäste Platz, im unbedienten 500. Vom Weißwurstfrühstück am Pfingstwochenende über Lesungen und Konzerte bis zum Bier aus dem Holzfass: Kratzer möchte das Brauhaus zu einem Treffpunkt für möglichst viele Münchnerinnen und Münchner machen.

Die Speisekarte reicht vom klassischen Schweinsbraten (16,50 Euro) über geschmorten Sellerie mit Frankfurter Grünpüree (16 Euro) bis hin zu handgemachten Schlutzkrapfen (19,50 Euro).

Kapuzinerplatz 5

Mo-Fr ab 11, Sa-So ab 9 Uhr

Softeis aus dem Teehaus

Ein Twist aus Matcha-Eis und einer weiteren Sorte kostet 5,50 Euro. Auch Affogato gibt’s – mit Hojicha-Tee statt Espresso. © ruth frömmer

Zugegeben, Teetrinken verbinden die wenigsten mit Sommersonnenwetter. Das Tushita Teehaus in der Klenzestraße zelebriert das hochwertige Heißgetränk schon seit 2007. Aber nun hat sich die Betreiberin Sandeh von Tucher etwas Besonderes gegönnt. Neben der Theke steht einnagelneuer Softeis-Automat. Dort wird natürlich kein pappsüßes Softeis mit Farbstoff und Aroma gezapft, sondern hochwertiger Bio-Matcha, sogenannter Tancho Matcha, als cremiges Softeis.

"Wir spielen uns gerade erst ein", erzählt von Tucher der AZ, auch mit der zweiten Eissorte. Matcha soll es immer geben, eine weitere Sorte wechselt. Beim AZ-Besuch war das Vanille, aber auch Hojicha-Eis hat von Tucher schon ausprobiert. Das ist gerösteter Matcha. Eine große Portion Matcha-Softeis kostet 6,50, die kleine 4,50 Euro. Das Vanille-Softeis gibt’s für 3,50 und einen Twist aus beiden für 5,50 Euro. Ein Iced Latte mit Matcha-Eis kostet 11,50 mit Vanille-Eis 9,80 Euro. Affogato-Fans aufgepasst: Den italienischen Eiskaffee gibt’s für 7,80 Euro auch – mit Vanilleeis und Hojicha statt Espresso.

Das Matcha-Eis wird mit Reismilch hergestellt, ist also vegan, glutenfrei und nicht zu süß – ein Traum!

Klenzestraße 53

Mo-Fr ab 10, Sa-So ab 11 Uhr

Filme und Fußball

Bester Blick beim Kino am Olympiasee. © Yorck Dertinger

Die Open-Air-Kino-Saison hat wieder begonnen und beim Kino am Olympiasee ist an diesem Samstag etwas Besonderes geboten: das DFB Pokalfinale in Berlin im Public Viewing – live auf der größten Leinwand Münchens. Mit Freibier von Hofbräu und gemütlichem Nachtbiergarten nach dem Spiel (Beginn 20 Uhr).

Am Sonntag und Montag ist dann wieder Kino-Zeit: Am Sonntag ist gleich zwei Mal Timothée Chalamet zu bewundern: um 18 Uhr beim Sundowner Event mit Aperol in „Call me by your Name" und um 21.15 Uhr im Porträt „Marty Supreme".

Am Montag wird „The Housemaid" (18 Uhr) und das Sommerdrama „Für immer ein Teil von dir – Reminders Of Him" (21.15 Uhr) gezeigt.

Blüten-Countdown im Nymphenburger Schlosspark

Die uralte Agave. © Aleksandra-Bezuszko

Das gibt’s wirklich nicht alle Tage: Eine fast 30 Jahre alte Agave im Nymphenburger Schlosspark steht kurz vor ihrer seltenen Blüte. Der vergleichbare Fall bei der Schlösserverwaltung war 2014 im Hofgarten Ansbach. Besucher können die Pflanze vor dem Eisernen Haus, in Bereich der historischen Pflanzenhäuser, bestaunen. Die Gärtnerinnen und Gärtner der Schloss- und Gartenverwaltung Nymphenburg rechnen damit, dass der imposante Blütenstand, der aus zahlreichen zartgelben Einzelblüten besteht, bis Ende Juli aufgehen wird. Der Blütenschaft wächst aktuell rasant und misst nun 1,80 Meter – noch mehrere Meter werden dazukommen. Nach dem Aufblühen bleibt die Blüte etwa vier Wochen sichtbar.