Bier aus Bordbistro geklaut und an Mitreisende verteilt: Löwen-Fan kassiert Anzeige

Ein Löwen-Fan wurde am Dienstagabend beim Bier-Diebstahl im Bordbistro eines ICEs erwischt. Nun muss er sich verantworten.

Nimm von den Reichen und gib den Armen - so das Motto von Robin Hood. Eine bayerische Interpretation des Klassikers scheint sich im ICE 729 auf der Fahrt von Nürnberg nach München am Dienstagabend abgespielt haben. Ein 47-Jähriger soll hier gleich mehrere Flaschen Bier aus dem Bordbistro gemopst und anschließend an seine Mitreisenden verteilt haben. Bei dem verdächtigten Bier-Dieb handelt es sich augenscheinlich um einen Fan des TSV 1860.

Löwen-Fan klaut Bier in Bordbistro und verteilt es an Reisende

Wie viele Flaschen er entwendete, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, berichtet die Bundespolizei am Mittwoch.

Eine 29-jährige Zugbegleiterin sowie ein im Zug befindlicher Beamter der Bundespolizei beobachteten das Geschehen. Der Beamte sprach den 47-Jährigen daraufhin auf den Diebstahl an. Die Bundespolizeiinspektion München leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.