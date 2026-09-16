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Bier aus Bordbistro geklaut und an Mitreisende verteilt: Löwen-Fan kassiert Anzeige

Ein Löwen-Fan wurde am Dienstagabend beim Bier-Diebstahl im Bordbistro eines ICEs erwischt. Nun muss er sich verantworten.
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Aus dem Bordbistro wurden mehrere Flaschen Bier geklaut.
Aus dem Bordbistro wurden mehrere Flaschen Bier geklaut. © Julian Stratenschulte/dpa

Nimm von den Reichen und gib den Armen - so das Motto von Robin Hood. Eine bayerische Interpretation des Klassikers scheint sich im ICE 729 auf der Fahrt von Nürnberg nach München am Dienstagabend abgespielt haben. Ein 47-Jähriger soll hier gleich mehrere Flaschen Bier aus dem Bordbistro gemopst und anschließend an seine Mitreisenden verteilt haben. Bei dem verdächtigten Bier-Dieb handelt es sich augenscheinlich um einen Fan des TSV 1860.  

Löwen-Fan klaut Bier in Bordbistro und verteilt es an Reisende

Wie viele Flaschen er entwendete, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, berichtet die Bundespolizei am Mittwoch. 

Eine 29-jährige Zugbegleiterin sowie ein im Zug befindlicher Beamter der Bundespolizei beobachteten das Geschehen. Der Beamte sprach den 47-Jährigen daraufhin auf den Diebstahl an. Die Bundespolizeiinspektion München leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

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