Bienenprojekt in München: Blühstreifen helfen beim Artenschutz

Positive Rückmeldung der Deutschen Wildtier Stiftung: In München sind auf sieben ausgewerteten Flächen 60 unterschiedliche Wildbienenarten gezählt worden.

Die Deutsche Wildtier Stiftung erprobt auch in München die Aufwertung öffentlicher Grün- und Freiflächen zur Erhaltung von zahlreichen Wildbienenarten. (Symbolbild)

München - Richtig angelegte Blühstreifen schützen laut einer Projektbilanz der Deutschen Wildtier Stiftung tatsächlich wie erhofft Bienen und andere Insekten.

Experte Pützstück: Künstlich angelegte Blühflächen können helfen

In München seien auf sieben ausgewerteten Flächen 60 unterschiedliche Wildbienenarten gezählt worden, sagte der Experte der Stiftung, Manuel Pützstück, am Dienstag. Insgesamt gebe es in der bayerischen Landeshauptstadt nach aktuellem Wissen 210 der deutschlandweit fast 600 Arten.

"Das ist nur ein Status-quo-Bild, das uns aber zeigt, dass auf den künstlich angelegten Blühflächen viele Arten vorkommen können und sie ein wichtiges Mittel sein können, um Arten zu schützen", erläuterte der Biologe. Zumal die Fachleute auch besonders bedrohte Bienenarten oder Arten, die die Pollen ganz bestimmter Pflanzen zum Überleben brauchen, in München nachweisen konnten.

Entscheidend dafür ist nicht nur eine blühende Wiese an sich: Bei der Anlage muss das richtige Saatgut verwendet werden, und in der direkten Umgebung muss es Nistmöglichkeiten etwa im Totholz geben. "Nur wenn beides in unmittelbarer Nähe vorherrscht, haben die Tiere die Möglichkeit, zu überleben und eine Population zu gründen", erläuterte Pützstück.

"Wenn es den Wildbienen gut geht, geht es auch vielen anderen Tieren gut"

Sein Resümee nach vier Jahren gezielter Projektarbeit zum Bienenschutz: "Blühstreifen allein können den Insektenschwund nicht aufhalten, sie sind aber ein wichtiges Instrument." Zumal Wildbienen eine der wichtigsten Bestäubergruppen bilden und als Zeigerart gelten. "Wenn es den Wildbienen gut geht, geht es auch vielen anderen Tieren und Insektenarten gut", betont Pützstück.