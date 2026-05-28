AZ-Plus

Betonfundamente im Weg: Stammstrecken-Sperre dauert noch länger

Wegen Bauarbeiten sind die Nerven der Fahrgäste der Münchner S-Bahn seit Tagen strapaziert. Jetzt werden die Arbeiten nicht pünktlich fertig – was zu einer besonderen Ausnahmeregel führt.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke bei Laim wird bis Freitag verlängert. (Archivbild)
Die Sperrung der S-Bahn-Stammstrecke bei Laim wird bis Freitag verlängert. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Sperrung der Münchner S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke wird um einen Tag bis Freitagabend verlängert. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind fünf Betonfundamente, die im Zuge der Bauarbeiten unterhalb der Geländeoberkante gefunden wurden, der Grund für die Verzögerung. Ursprünglich hätten die Sperrung und damit die Probleme für Pendler schon am Donnerstagfrüh enden sollen.

Ausnahme von der Regel: In Pasing darf man auch in den ICE steigen

Die Bahn kündigte an, dass entsprechend auch bis Freitagabend weiter Ersatzbusse zwischen Pasing und der Hackerbrücke fahren werden. Überdies ist geplant, mehr Helfer für Reisende vor Ort einzusetzen. 

Wer von Pasing aus zum Hauptbahnhof will, darf bis Freitagmittag zudem eine besondere Ausnahmeregel nutzen: Mit einem Nahverkehrsticket dürfen Pendler auch in ICE-Züge und andere Fernzüge steigen, um trotz Sperrung ans Ziel zu kommen. 

Lesen Sie auch

Immer wieder kommt es vor allem an Wochenenden und während der Schulferien in Bayern zu längeren Sperrungen auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke. Weil dort fast alle Münchner S-Bahnlinien unterwegs sind, treffen die Einschränkungen viele Pendler aus dem Umland.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.