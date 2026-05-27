Bahn-Chaos geht im Juni weiter: Darauf müssen sich Fahrgäste in München jetzt einstellen

Der Mai neigt sich mit seinen vielen Baumaßnahmen auf diversen S-Bahn-Linien gerade dem Ende entgegen, da kündigt sich auch schon der Juni mit Sperrungen und Einschränkungen an. Neben der Stammstrecke sind vor allem die Linien S3, S5, S6 und S8 betroffen.

Auch im Juni wird den Fahrgästen im ÖPNV so einiges abverlangt, denn erneut beeinträchtigen Bauarbeiten den S-Bahn-Verkehr in und um München herum. Außerdem muss man sich auch bei der Werdenfelsbahn auf Fahrplanänderungen einstellen.

Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt, geht es bei den Maßnahmen um "die Instandhaltung und den Ausbau der Infrastruktur". Im Aufgabenpaket enthalten sind Arbeiten für die Zweite Stammstrecke, der Bau eines neuen Überwerfungsbauwerks am Westkreuz sowie Gleis- und Weichenerneuerung in Giesing und Unterhaching. Von größeren Baumaßnahmen sind im Juni neben der Stammstrecke die S-Bahn-Außenäste der Linien S3, S5, S6 und S8 betroffen.

Größere Bauarbeiten auf der Stammstrecke und im Außenbereich

Zwischen Freitag, 12. Juni (22.15 Uhr) und Montag, 15. Juni (4 Uhr) verkehren weniger Linien durch die Stammstrecke. Zwischen Trudering und Ostbahnhof fallen Züge aus. Am Wochenende Samstag/Sonntag, 20./21. Juni sind auf der Stammstrecke jeweils von 4 bis 16 Uhr weniger Linien unterwegs.

Das passiert am Westkreuz

Zwischen Montag, 1. Juni (21.20 Uhr) und Montag, 15. Juni (4.40 Uhr) gibt es wegen der Bauarbeiten am Westkreuz Sperrungen auf Abschnitten der Linien S6 und S8 sowie des Regionalverkehrs.

"Am Westkreuz entsteht ein neues Überwerfungsbauwerk, also eine kreuzungsfreie Überführung der S-Bahnstrecken", heißt es bei der Bahn: "Dadurch können die Züge ab Ende 2027 unabhängig voneinander fahren – aktuell kreuzen sich am Westkreuz die S6 stadtauswärts und die S5 und S8 stadteinwärts und müssen dadurch mitunter aufeinander warten."

Regionalverkehr der Werdenfelsbahn ist unterbrochen

Die Bauarbeiten im Juni sind nach DB-Angaben in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Der Regionalverkehr der Werdenfelsbahn ist im gesamten Bauzeitraum unterbrochen, bei der S-Bahn ist unter der Woche jeweils nur einer von zwei Linienästen betroffen. So fahre an den Wochentagen der ersten Woche die S8 regulär, während an den Wochentagen der zweiten Woche die S6 regulär unterwegs sei. An den Wochenenden sind dann beide Linien zeitgleich unterbrochen.

So wird der S-Bahn-Verkehr im Juni organisiert

Die Arbeiten starten bereits in der Nacht auf 2. Juni. Zwischen 0.30 Uhr und 3 Uhr besteht Ersatzverkehr zwischen Pasing und Gauting/Harthaus. Anschließend gibt es die folgenden Bauphasen.

Dienstag, 2. Juni (3 Uhr) bis Freitag, 5. Juni (22.30 Uhr)

S6: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und Gauting durch Busse ersetzt (ohne Halt am Westkreuz).

S5/S8: Die Züge verkehren regulär ohne Einschränkungen.

Freitag, 5. Juni (22.30 Uhr) bis Montag, 8. Juni (4 Uhr)

S6: Die S-Bahnen entfallen zwischen Westkreuz und Gauting. Es besteht Ersatzverkehr zwischen Pasing und Gauting. Da die Ersatzbusse nicht am Westkreuz erhalten, erfolgt der Umstieg in Pasing.

S8: Die S-Bahnen werden zwischen Pasing und Harthaus durch Busse ersetzt.

Montag, 8. Juni (4 Uhr) bis Freitag, 12. Juni (22.30 Uhr)

S6: Die Züge verkehren regulär ohne Einschränkungen.

S8: Die S-Bahnen werden zwischen Westkreuz und Harthaus durch Busse ersetzt. Der Ersatzverkehr fährt tagsüber alle zehn und ab dem späten Abend alle 20 Minuten. Die aus München kommenden Züge der S8 verkehren ab Westkreuz weiter über die Gleise der S6 bis Gauting und fahren von dort zurück nach München/Flughafen.

S8: Die S-Bahnen werden zwischen Westkreuz und Harthaus durch Busse ersetzt. Der Ersatzverkehr fährt tagsüber alle zehn und ab dem späten Abend alle 20 Minuten. Die aus München kommenden Züge der S8 verkehren ab Westkreuz weiter über die Gleise der S6 bis Gauting und fahren von dort zurück nach München/Flughafen. S5: Sie beginnt/endet in Pasing.

Freitag, 12. Juni (22.30 Uhr) bis Montag, 15. Juni (4 Uhr)

Die Züge verkehren wie am Wochenende 5. bis 8. Juni (siehe oben)

So wird der Regionalverkehr im Juni organisiert

Es fahren keine Regionalzüge zwischen München und Starnberg.

RE 61 und RE 62: An Fronleichnam (4. Juni), dem darauffolgenden Brückentag und den beiden Wochenenden entfallen die Züge beider RE-Linien im Abschnitt zwischen München und Weilheim. An den übrigen Tagen entfallen die Züge die RE-Linien zwischen München und Garmisch-Partenkirchen.

RB 6 und RB 65 und RB 66: Die Züge der RB-Linien entfallen im gesamten Zeitraum auf dem Abschnitt zwischen München und Starnberg.

Mögliche Alternativen

Vom 2. Juni (3 Uhr) bis 8. Juni (4 Uhr) sowie vom 12. Juni (22.30 Uhr) bis 15. Juni (4 Uhr) gibt es einen Busersatzverkehr zwischen Starnberg und München-Hauptbahnhof mit Halt an der Donnersbergerbrücke. Die Fahrzeiten der Busse sind an den Umsteigebahnhöfen auf den Fahrplan der Regionalzüge abgestimmt.

Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Ostbahnhof und Deisenhofen bzw. Perlach

Vom 8. Juni (4 Uhr) bis 12. Juni (22.30 Uhr) verkehrt die S6 ab Starnberg.

Für die Zeit zwischen Mittwoch, 17. Juni (22.20 Uhr) und Dienstag, 7. Juli (4 Uhr) sind Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Ostbahnhof und Deisenhofen bzw. Perlach angekündigt.

Außerdem kommt es im Juni auch auf weiteren Linien zu Änderungen im Fahrplan. Dies gilt beispielsweise für die Linie S7, auf der unterschiedliche Einschränkungen mit Fahrplanänderungen und insbesondere ab Mitte Juni auch Ersatzverkehr in vielen Nächten bis 14. Juli gibt. Informationen dazu , eine Gesamtübersicht aller S-Bahn-Bauarbeiten gibt es .

So wie hier im Mai am Ostbahnhof werden auch während der Bauarbeiten im Juni MVG-Mitarbeiter die Fahrgäste informieren. © imago images/Wolfgang Maria Weber

Die S-Bahn informiert auf ihrer Webseite und im Fahrgastfernsehen sowie in der Online-Fahrplanauskunft über die geänderten Fahrpläne. Je nach Baumaßnahme und Station informieren teilweise auch große Informations-Stelen bzw. Plakate vor Ort über die Auswirkungen. Die S-Bahn München setzt während der Bauarbeiten an einigen Bahnhöfen zudem Mitarbeiter ein, die Auskünfte geben und über den Ersatzverkehr informieren.

Neben den genannten Baumaßnahmen laufen im Juni auch noch Bauarbeiten auf den Strecken der S1 und der S2, die bereits im Mai begonnen hatten.

Für Fragen steht der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/55892665 zur Verfügung. Details gibt es laut DB rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen unter bzw. zum DB-Regionalverkehr unter .