Betonfundamente im Weg: Stammstrecken-Sperre dauert noch länger

Wegen Bauarbeiten sind die Nerven der Fahrgäste der Münchner S-Bahn seit Tagen strapaziert. Jetzt werden die Arbeiten nicht pünktlich fertig – was zu einer besonderen Ausnahmeregel führt.

Die Sperrung der Münchner S-Bahn-Stammstrecke zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke wird um einen Tag bis Freitagabend verlängert. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, sind fünf Betonfundamente, die im Zuge der Bauarbeiten unterhalb der Geländeoberkante gefunden wurden, der Grund für die Verzögerung. Ursprünglich hätten die Sperrung und damit die Probleme für Pendler schon am Donnerstagfrüh enden sollen.

Ausnahme von der Regel: In Pasing darf man auch in den ICE steigen

Die Bahn kündigte an, dass entsprechend auch bis Freitagabend weiter Ersatzbusse zwischen Pasing und der Hackerbrücke fahren werden. Überdies ist geplant, mehr Helfer für Reisende vor Ort einzusetzen.

Wer von Pasing aus zum Hauptbahnhof will, darf bis Freitagmittag zudem eine besondere Ausnahmeregel nutzen: Mit einem Nahverkehrsticket dürfen Pendler auch in ICE-Züge und andere Fernzüge steigen, um trotz Sperrung ans Ziel zu kommen.

Immer wieder kommt es vor allem an Wochenenden und während der Schulferien in Bayern zu längeren Sperrungen auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke. Weil dort fast alle Münchner S-Bahnlinien unterwegs sind, treffen die Einschränkungen viele Pendler aus dem Umland.