Bestätigt: Gericht kippt stadtweites Alkoholverbot!

Der Verwaltungsgerichtshof hat das stadtweite Konsumverbot für Alkohol gekippt. Die Richter urteilten, dass das Mittel nicht verhältnismäßig ist.

München - Niederlage für die Stadt vor Gericht: Das Alkoholverbot in München ist gekippt. Der Verwaltungsgerichtshof kassierte das stadtweite Konsumverbot am Dienstag in seinem Urteil ein.

Damit darf ab sofort wieder auch nach 23 Uhr draußen Alkohol getrunken werden. Ursprünglich galt das Verbot noch bis diesen Freitag. Das Verkaufsverbot ist von dem Urteil nicht betroffen.

Mit dem Urteil bestätigten die Richter eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das am Freitag einem Eilantrag eines Mannes stattgab, der gegen das Verbot geklagt hatte.

OB Reiter will Allgemeinverfügung überarbeiten

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter gab wenig später bekannt, dass die bisherige Allgemeinverfügung nicht mehr vollzogen werde. Stattdessen will er sie nun überarbeiten und das Verbot nur noch an bestimmten Party-Hotspots - wie dem Gärtnerplatz oder den Isarauen - durchführen. Hintergrund: Das Gericht hatte vor allem das stadtweite Verbot für unverhältnismäßig erklärt.

"Erfreulich ist, dass die für die Maßnahmen relevante Inzidenzzahl für München heute auf einen Wert unter 35 gesunken ist. Wenn dieser Trend sich fortsetzen sollte, dann könnten wir insgesamt von einem Alkoholverbot absehen. Denn es geht mir nicht darum, Spaßverderber zu sein, sondern das Infektionsgeschehen so gut wie möglich im Griff zu behalten", so Reiter in einem offiziellen Statement.