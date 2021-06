Bekennerschreiben zum Stromausfall in München: Auch IAA in Gefahr?

In dem Bekennerschreiben zum Brandanschlag in München kündigen die Verfasser auch weitere Angriffe an. Ein Ziel: Die Internationale Automobilausstellung IAA, die im September in München stattfindet.

02. Juni 2021 - 16:07 Uhr | Lukas Schauer

Ungeachtet der Absage des Oktoberfests soll die Internationale Automobilausstellung IAA im September in München wie geplant stattfinden. © Sven Hoppe/dpa