Bei diesem Münchner Fest fließen am Samstag 3000 Liter Freibier

Die Traditionsbrauereien der Stadt laden wieder zum Münchner Brauertag. Auf dem Marienplatz tummeln sich Prachtgespanne, und auch die Schäffler tanzen. Zudem lockt eine besondere Bier-Aktion.

Offizieller Freibieranstich ist am Samstag ab etwa 12.30 Uhr. Mehrere Innenstadtwirte beteiligen sich zudem an einer Aktion unter dem Motto "Sechs Richtige". Gäste zahlen dabei fünf Halbe Bier und bekommen die sechste Halbe gratis serviert.

Der Brauertag ist der offizielle Abschluss der erfolgreich bestandenen Lehrzeit der Münchner Brauer- und Mälzer/-innen.

Höhepunkt des Festtages, der am Samstag (20. Juni) mit einem Gottesdienst und dem Festzug durch die Innenstadt beginnt, ist die öffentliche "Freisprechung" der Jungbrauer durch Oberbürgermeister Dominik Krause.

Bier und München gehören zusammen

"Als Bierstadt von Weltrang genießt München einen Ruf, der weit über die Landesgrenzen hinausreicht", freut sich Martin Leibhard auf das Spektakel, das unter anderem die Bier-Tradition und das Münchner Reinheitsgebot hochleben lässt. Alle zwei Jahre ruft der Verein Münchener Brauereien dazu auf und will so die im Mittelalter begründete Zunft- und Stadttradition "lebendig" weiterführen.

Der Brauertag ist zugleich der Ehrentag für die fertig ausgebildeten Jungbrauer und Jungbrauerinnen. Gegen 11.15 Uhr werden sie von Oberbürgermeister Dominik Krause geehrt. Der OB lässt dabei die Ferula, das Zunftzeichen der Brauer, wie bei einem Ritterschlag auf die Schultern der Absolventen niedersinken und bringt so seine Wertschätzung zum Ausdruck. Hier wird zudem der Eid auf die wohl älteste Lebensmittelvorschrift der Welt gesprochen – auf das Münchner Reinheitsgebot von 1487.

3000 Liter Freibier für die Münchner und die Besucher der Stadt

Neben den geschmückten Prachtgespanne der im Verein organisierten sechs großen Münchner Traditionsbrauereien Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten sind das Münchner Kindl sowie zahlreiche Brauchtums- und Musikgruppen in die Veranstaltung eingebunden. Auch die Schäffler werden tanzen. Volksfeststimmung ist also garantiert.

"Gemeinsam mit allen Münchnerinnen und Münchnern lassen wir unsere einzigartige Bierkultur hochleben", sagt Andreas Maisberger, Geschäftsführer des Vereins Münchener Brauereien und kündigt das große Prosit auf die Stadt an: "Wir schenken 3000 Liter Freibier an die Münchner und Besucher der Stadt aus!"

Unter dem Motto "Sechs Richtige" gilt außerdem im Zuge der Stadt-Aktion bei den Münchner Innenstadtwirten. Gäste zahlen fünf Halbe und bekommen die Sechste als Freibier serviert.

Zusätzlich zur Gratis-Halben bekommen die Gäste den streng limitierten Aktionskrug der Münchner Traditionsbrauereien anlässlich des Brauertags 2026 zum Mitnehmen – solange der Vorrat reicht und nur am 20. Juni. Der Bier-Pass gelte auch für mehrere Personen am Tisch, die die Getränke gemeinsam genießen, heißt es in der entsprechenden Mitteilung .