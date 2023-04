Bei Bauhaus-Filiale in München: Tauben mit Glaspfeilen abgeschossen

Wiederholt sind an der Landsberger Straße Tiere abgeschossen aufgefunden worden. Was ein Tierschutzverein sagt – und was der Baumarkt.

19. April 2023 - 16:53 Uhr | jw

Eine von vier Tauben, die ein Unbekannter beschossen hat. Der Pfeil steckt immer noch in ihrem Gefieder. © BBT

München - Im Parkhaus des Bauhaus-Marktes an der Landsberger Straße treibt ein Taubenhasser sein Unwesen. Das Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen (BBT) teilt mit, dass Passanten dort seit Mitte März wiederholt angeschossene Tauben gesichtet haben. "Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei nicht um einen einmaligen Vorfall handelt", so das Tierschutzbündnis. In München abgeschossen: Pfeile stecken noch im Gefieder der Tauben Der Täter scheint die Tauben mit Pfeilen aus einem Blasrohr oder mit einer Druckluftwaffe zu beschießen. Noch stecken die Pfeile im Gefieder der Tiere, bisher konnten die Tierschützer nur einen verletzten Vogel einfangen. "Der Täter schießt mit dem Ziel der Tötung oder zumindest der erheblichen Verletzung der Vögel auf die Tauben, die sich in der Parkgarage aufhalten", so die Einschätzung des Tierschutzvereins. Das Tierschutzbündnis hat deshalb nun Strafanzeige gegen den unbekannten Täter erstattet. Um den Taubenjäger zu stoppen, geht das Bündnis noch einen Schritt weiter: "Wir setzen eine Belohnung von 500 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen." Lesen Sie auch Taubennester auf Balkon und Terrasse: So wird man sie schnell wieder los X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Tauben im Parkhaus abgeschossen: Was der Baumarkt zum Vorfall sagt Dem Baumarkt war die Situation bisher noch nicht bekannt. Auf AZ-Anfrage teilte ein Sprecher von Bauhaus mit, dass der Vorgang geprüft werde und im Bedarfsfall im Sinne des Tierschutzes entsprechende Maßnahmen ergriffen würden. Zuletzt setzte sich das Tierschutzbündnis auch für die Tauben am Hauptbahnhof ein, die in beschädigten Vegrämungsnetzen zahlreich verendeten. Die Netze seien zwar erneuert, aber nicht fachgerecht angebracht worden, weshalb sie wieder eine Gefahr für die Tiere darstellen, kritisiert das Bündnis.