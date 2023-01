Taubensterben am Münchner Hauptbahnhof geht weiter

Weiterhin hängen am Hauptbahnhof Tierkadaver von den Decken.

Kein seltener Anblick am Hauptbahnhof: Eine tote Taube, die hier letzte Woche verendet ist.

München - Erneut sind am Hauptbahnhof Tauben in den Vergrämungsnetzen verendet und hängen nun über den Köpfen der Reisenden. Das berichtete das Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen am Mittwoch der AZ.

Bahn bleibt untätig

Im letzten Jahr fanden bereits zahlreiche Tiere dort einen qualvollen Tod, indem sie durch marode Stellen des Netzes schlüpften und sich dahinter verfingen. Die leblosen Vögel hängen teilweise wochenlang vor Ort und werden nicht entfernt. Die Bahn hatte argumentiert, dass das Netz regelmäßig geprüft und instandgesetzt würde (AZ berichtete).

An der Situation hat sich offenbar nichts verändert: Vier weitere Tauben verendeten laut den Tierschützern in den letzten beiden Wochen. Auch die verwesende Taube über der Weihnachtskrippe, die seit Anfang Dezember dort hängt, wurde bisher nicht entfernt.