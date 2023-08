Baustellen in München: Alle Einschränkungen während der Ferien im Überblick

An 13 Straßen müssen Münchener Autofahrer ab dem ersten Ferienmontag geduldig sein. Denn hier beginnt die Stadt ihre Baustellen. Ein AZ-Überblick, was geplant ist und welche Einschränkungen es gibt.

An diese Baustelle auf der Zweibrückenstraße in der Nähe des Isartors haben sich die meisten Münchner wohl schon gewöhnt. Doch jetzt kommen viele neue Einschränkungen dazu.

München - Zum Ferienbeginn, wenn viele Münchner ohnehin am Strand liegen, ist doch eine gute Gelegenheit, die Straßen aufzubuddeln. So könnte das Kalkül der Stadt aussehen. Auf jeden Fall gibt es seit vergangenen Montag (31. Juli) zahlreiche Baustellen in der Stadt. Radler und Fußgänger kommen weiterhin durch. Ein Überblick:

Oettingenstraße und Sternstraße (Altstadt-Lehel): Bis Freitag, 25. August, saniert das Baureferat die Oberfläche. Die zwei Straßen sind zwischen Prinzregentenstraße und Liebigstraße wechselseitig Richtung Süden einbahngeregelt.

Europaplatz (Bogenhausen): Auch hier saniert das Baureferat bis Freitag, 11. August, die Fahrbahn. Zwischen 21 Uhr und 5 Uhr wird der Platz für den Straßenverkehr gesperrt. Busse werden umgeleitet.

Zahlreiche Baustellen in München zum Ferienbeginn

Hochäckerstraße (Ramersdorf): Die Stadtwerke München verlegen bis zum Freitag, 8. September, zwischen Balanstraße und Stümpflingstraße eine neue Wasserleitung. Richtung Osten wird die Hochäckerstraße zur Einbahnstraße. Eine Umleitung wird über die Görzer Straße und den Mitterweg eingerichtet.

Friedenspromenade (Trudering): Das Baureferat baut bis Montag, 11. September, die Bushaltestelle "Markgrafenstraße" barrierefrei aus. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Haberlandstraße (Pasing): Bis Freitag, 8. September, saniert die Stadt die Fahrbahn. Dazu wird die Straße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Neue Bushaltestelle in der Prinzregentenstraße

Prinzregentenstraße (Altstadt-Lehel): Das Baureferat baut die Bushaltestelle "Reitmorstraße / Sammlung Schack" neu. Bis Samstag, 2. September, entfällt wechselseitig jeweils eine Spur zwischen Widenmayerstraße und Reitmorstraße.

Züricher Straße / Forstenrieder Allee (Fürstenried Ost): Die Kreuzung wird bis Anfang September saniert. Es kommt zu Sperrungen.

Schwanthalerstraße (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt): Die Stadtwerke verlegen für die Schwanthalerstraße 8 einen Fernwärmehausanschluss. Dafür werden bis Freitag, 1. September, die Spuren stadtauswärts verschwenkt.

Dachauer Straße (Ludwigsfeld): Wegen Straßenbauarbeiten kommen Autofahrer von der Dachauer Straße bis Montag, 28. August, nicht so leicht auf die Autobahn. Denn die Zufahrten werden gesperrt. Umleitungen sind beschildert.

Autobahnanschluss an die A8 wird erneuert

Hanauer Straße und Pelkovenstraße (Moosach): Hier wird die Bushaltestelle umgebaut. Bis Montag, 28. August, entfällt deshalb für den motorisierten Verkehr eine Fahrspur.

Chiemgaustraße (Ramersdorf-Perlach): In mehreren Bauphasen saniert die Stadt die Fahrbahn der Chiemgaustraße im Abschnitt Balanstraße und Rosenheimer Straße. Auch die Fahrbahn der Chiemgaustraße im Bereich der Autobahnanschlussstelle A8 und der Ottobrunner Straße wird instand gesetzt. Die Arbeiten werden in mehreren Nächten bis Freitag, 25. August, durchgeführt. Ab 21 bis 5 Uhr wird zwischen Balanstraße und Rosenheimer Straße eine Einbahnregelung in Richtung Autobahnanschlussstelle A8 eingerichtet. Zudem entfallen nachts auch etwa von 21 Uhr bis 5 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle A8 teilweise Fahrspuren. Tagsüber sind die Fahrspuren reduziert.

Dauerbaustelle Sendlinger Tor

Sendlinger-Tor-Platz (Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt): Die Stadt baut die Umfahrung am Sendlinger-Tor-Platz zurück. Sie wurde für die Baustelle eingerichtet. Zuerst wird der Bereich zwischen Sonnenstraße und Nußbaumstraße gesperrt. Der Verkehr von der Sonnenstraße Richtung Lindwurmstraße wird nun über den Sendlinger-Tor-Platz geführt. Pettenkofer-, Nußbaum- und Mathildenstraße und die Augenklinik bleiben erreichbar.

Platz der Opfer des Nationalsozialismus (Altstadt-Lehel): Hier wird der Radschnellweg Richtung Garching gebaut. Das Baureferat ändert nun die Verkehrsführung an der Kreuzung Brienner Straße / Oskar-von-Miller-Ring / Maximiliansplatz. Die vorhandenen Verkehrsinseln werden für die nächste Bauphase provisorisch hergestellt. Dafür fallen zum Teil Fahrspuren weg. Weitere Einschränkungen gibt es voraussichtlich ab 17. August.

Bauarbeiten am Isartor: Auch die Stammstrecke ist wieder dicht

Wegen Bauarbeiten am Isartor auf der Stammstrecke kommt es in den Nächten Freitag/Samstag, 4./5., bis Donnerstag/Freitag, 10./11. August, und Montag/Dienstag, 21./22., bis Donnerstag/Freitag, 24./25. August, (jeweils 22.30 bis 4.40 Uhr) zwischen Ostbahnhof und Pasing zu Ausfällen. Außerdem fällt ab 5. bis 30. August der Halt Isartor wegen Weichenerneuerungen aus. Ab Samstag, 5. August, (4 Uhr) bis Samstag, 26. August, (4.40 Uhr) halten in beiden Richtungen keine S-Bahnen. Ab Samstag, 26. August, (4.40 Uhr) besteht der Haltausfall bis Mittwoch, 30. August, (23 Uhr) nur Richtung Hauptbahnhof.

Wieder Einschränkungen auf der U3 und U6

Zu früh freuten sich viele, als es hieß, U3 und U6 fahren wieder. Denn jetzt kommt es erneut (bis einschließlich Donnerstagabend, 31. August) zu Einschränkungen. Grund ist laut MVG die Modernisierung des U-Bahnhofs Sendlinger Tor. Samstags ab 21 Uhr, sonntags sowie an Feiertagen ganztags und von Montag bis Donnerstag ab 22.30 Uhr bis Betriebsschluss fahren die Bahnen nicht wie gewohnt. Im Abschnitt Odeonsplatz - Goetheplatz fährt ein Pendelzug alle 15 Minuten. Die U3 ist zwischen Münchner Freiheit und Goetheplatz unterbrochen. Zwischen Moosach und Münchner Freiheit gilt ein 10-Minuten-Takt.

Zwischen Goetheplatz und Fürstenried West kommt die Bahn alle 15 Minuten. Busse können teilweise nicht erreicht werden. Zwischen Obersendling und Innenstadt können die Fahrgäste auf die S7 ausweichen. Zudem ist die U6 zwischen Odeonsplatz und Implerstraße unterbrochen. Sie fährt zwischen Garching-Forschungszentrum bzw. Fröttmaning und Odeonsplatz und zwischen Implerstraße und Klinikum Großhadern im 10-Minuten-Takt.