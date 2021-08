Baustellen: Hier wird in München in den Sommerferien gebaut

Die Stadt nutzt die ruhige Zeit der Sommerferien um Straßen zu erneuern.

In München gibt es in den kommenden Wochen einige Baustellen. (Symbolbild)

München - Das Baureferat saniert in mehreren Bauphasen das alte Geländer auf den Mauern östlich des Candidtunnels. Vom 23. bis 27. August verbleibt daher auf dem Mittleren Ring in Fahrtrichtung stadteinwärts ab 9.30 Uhr nur eine Fahrspur.

Vom 30. August bis 3. September verbleibt auf dem Mittleren Ring in Fahrtrichtung stadtauswärts bis 15 und ab 19 Uhr ebenfalls nur eine Fahrspur wegen der Bauarbeiten. Entlang der Stützmauern verbleiben auf den Seitenfahrbahnen von und zur Kreuzung Grünwalder Straße/ Tegernseer Landstraße je eine Fahrspur.

Komplettsperrung der Lerchenauer Straße zwischen Franz-Fackler-Straße und Feldmochinger Fußballplatz

Das Baureferat führt des Weiteren auch eine Fahrbahnsanierung nördlich und südlich des Bahnübergangs in der Lerchenauer Straße durch. Vom 23. August bis 10. September ist deswegen die Lerchenauer Straße zwischen Franz-Fackler-Straße und dem Feldmochinger Fußballplatz komplett gesperrt. Eine Umleitung wird laut Stadt aber eingerichtet.

Gebaut wird ebenfalls im Kreuzungsbereich der Heidemannstraße. Am Wochenende verblieb im südlichen Kreuzungsbereich in der Heidemannstraße in Fahrtrichtung Ost nur eine Fahrspur neben der Baustelle. Es kann dort auch heute am frühen Morgen noch zeitweise zu Staus kommen.

Weiterhin wird die Lilienthalallee in Freimann in mehreren Bauabschnitten ausgebaut und die dortigen Bushaltestellen "Edmund-Rumpler-Straße" und "Alois-Wolfmüller-Straße" barrierefrei umgestaltet.

Asphaltierungsarbeiten in der Lilienthalallee

Für Asphaltierungsarbeiten muss die Lilienthalallee abschnittsweise an zwei Wochenenden für Autofahrer komplett gesperrt werden.

Am vergangenen Wochenende und noch am heutigen Montagmorgen ist die Lilienthalallee zwischen der Heidemannstraße und der Edmund-Rumpler-Straße für den Autoverkehr gesperrt.

Am kommenden Wochenende vom Freitag, 27. August um 19 Uhr, bis zum Montag, 30. August um 6 Uhr, ist dann die Lilienthalallee zwischen der Edmund-Rumpler-Straße und der Lindberghstraße für den Autoverkehr gesperrt. Eine Umleitung über das bestehende Straßennetz wird aber auch hier von der Stadt eingerichtet.