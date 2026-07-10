AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Baumaßnahmen dauern an: Brudermühltunnel weiterhin nachts komplett gesperrt
Update

Baumaßnahmen dauern an: Brudermühltunnel weiterhin nachts komplett gesperrt

Wegen Instandsetzungsmaßnahmen sperrt das Baureferat den Brudermühltunnel in Sendling auch nächste Woche für mehrere Nächte komplett.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 15  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der Brudermühltunnel ist ab 22. Juni 2026 an einigen Nächten komplett gesperrt. (Archivbild)
Der Brudermühltunnel ist ab 22. Juni 2026 an einigen Nächten komplett gesperrt. (Archivbild) © Daniel von Loeper

Die sicherheitstechnischen Instandsetzungsmaßnahmen im Brudermühltunnel in Sendling dauern auch nächste Woche noch an. Aus diesem Grund wird der Tunnel auch in der Zeit von Montag, 13. Juli, bis Freitag, 17. Juli, jeweils nachts zwischen 22 und 5 Uhr gesperrt.

Lesen Sie auch

 Der Autoverkehr wird für die Zeit der Maßnahmen über die Oberfläche abgeleitet. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
15 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Huldreich am 26.06.2026 13:29 Uhr / Bewertung:

    Wohl dem, der keins von diesen Blechkisten sein eigen nennen muss, hurra!👍👍👍🌈👺🌈

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Rigobert am 26.06.2026 15:06 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Huldreich

    Sie Armer, ich hoffe für die Sonderangebote im Supermarkt reicht Ihr Sozialzuschuss noch.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Komod am 22.06.2026 18:52 Uhr / Bewertung:

    Warum nicht in den Schulferien?
    Da ist in der Stadt um 50% weniger los.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.