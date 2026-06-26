Baumaßnahmen dauern an: Brudermühltunnel weiter zeitweise komplett gesperrt
Die sicherheitstechnischen Instandsetzungsmaßnahmen im Brudermühltunnel in Sendling dauern auch nächste Woche noch an. Aus diesem Grund wird der Tunnel auch in der Zeit von Montag, 29. Juni, bis Freitag, 3. Juli, jeweils nachts zwischen 22 und 5 Uhr, gesperrt.
Der Autoverkehr wird für die Zeit der Maßnahmen über die Oberfläche abgeleitet. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.
- Themen:
- München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen