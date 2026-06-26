Baumaßnahmen dauern an: Brudermühltunnel weiter zeitweise komplett gesperrt

Wegen Instandsetzungsmaßnahmen sperrt das Baureferat den Brudermühltunnel in Sendling auch nächste Woche für mehrere Nächte komplett.

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Der Brudermühltunnel ist ab 22. Juni 2026 an einigen Nächten komplett gesperrt. (Archivbild)

Die sicherheitstechnischen Instandsetzungsmaßnahmen im Brudermühltunnel in Sendling dauern auch nächste Woche noch an. Aus diesem Grund wird der Tunnel auch in der Zeit von Montag, 29. Juni, bis Freitag, 3. Juli, jeweils nachts zwischen 22 und 5 Uhr, gesperrt.

Der Autoverkehr wird für die Zeit der Maßnahmen über die Oberfläche abgeleitet. Fußgänger und Radfahrer sind von der Sperrung nicht betroffen.