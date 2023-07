Bauarbeiten an zweiter Stammstrecke: Beeinträchtigungen bei der S-Bahn am Wochenende

Bauarbeiten werden auch dieses Jahr weiterhin den S-Bahnverkehr an Wochenenden einschränken. Kommendes Wochenende kommt es zu Ausfällen auf fast allen Linien.

S-Bahn Züge fahren nach dem Warnstreik im Bahn- und Luftverkehr am S-Bahnhof Hackerbrücke. Nach dem großangelegten bundesweiten Warnstreik der Gewerkschaften EVG und Verdi begann sich die Situation im öffentlichen Verkehr am Dienstag weitgehend zu normalisieren.

München - Aufgrund von Bauarbeiten an der für 2035 geplanten zweiten Stammstrecke zwischen den Bahnhöfen Laim und dem Leuchtenbergring wird es am Wochenende wieder zu Ausfällen bei der Münchner S-Bahn kommen.

Bau der neuen Stammstrecke: Ausfälle bei der S-Bahn

Die sich seit knapp sechs Jahren im Bau befindliche S-Bahnlinie wird auch in den kommenden Wochenende wieder für Störungen sorgen. Davon betroffen sind alle Linien abgesehen von der S7. Zwischen Pasing und der Donnersbergerbrücke wird Ersatzverkehr zur Verfügung stehen, für die anderen Streckenabschnitte gelten meist andere Start- und Endbahnhöfe.

Eine Auflistung aller Fahrplanänderungen für dieses Wochenende:

S1: Züge in/aus Richtung Freising/Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof und fahren von/bis Moosach ohne Halt. Teilweise beginnen/enden die Züge in Feldmoching

S3: Züge in/aus Richtung Holzkirchen beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 3/4

S6: Züge in/aus Richtung Ebersberg beginnen/enden am Ostbahnhof Gleis 2

S8: Züge in/aus Richtung Flughafen beginnen/enden am Hauptbahnhof Gleis 5-10 und fahren von/bis Ostbahnhof ohne Halt, kein Halt am Leuchtenbergring

Weitere Ausfälle bis Dezember

Auch Bauarbeiten für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof werden dieses Jahr Störungen im Fahrplan verursachen. In insgesamt 15 einzelnen Nächten bis zum 8. Dezember wird es zwischen 22.00 und 4.00 Uhr in Pasing und Ostbahnhof / Daglfing / Riem / Trudering / Giesing zu Fahrplanänderungen mit Umleitungen und Haltausfällen auf allen Linien kommen. Infos hierzu finden Sie ebenfalls auf allen Portalen der DB.