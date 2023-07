Bauarbeiten: Einschränkungen auf der S-Bahn-Stammstrecke im Juli

An gleich drei Wochenenden im Juli kommt es zu Einschränkungen auf der Stammstrecke in München. So fahren die S-Bahnen.

07. Juli 2023 - 16:54 Uhr | AZ

Wegen Arbeiten an der Zweiten Stammstrecke kommt es an mehreren Wochenenden im Juli zu umfangreichen Fahrplanänderungen. (Archivbild) © Frank Leonhardt/dpa

München - Im Juli kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke in München wegen Bauarbeiten für die zweite Röhre in Laim an mehreren Wochenenden wieder zu Einschränkungen. Los geht es am Freitag (7. Juli). An den kommenden drei Wochenenden (7. - 10. Juli, 14. - 17. Juli und 21. - 24. Juli) fahren die S-Bahnen auf der Stammstrecke folgendermaßen: S1: Fährt zwischen Freising/Flughafen und Moosach normal und beginnt/endet am Hauptbahnhof oben. Zwischen Moosach und Hauptbahnhof besteht ein 30-Minuten-Takt ohne Zwischenhalte.

S2 West: Beginnt/endet am Hauptbahnhof oben und fährt zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalten

S2 Ost: Beginnt/endet an der Hackerbrücke

S3 West: Beginnt/endet in Pasing.

S3 Ost: Beginnt/endet an der Donnersbergerbrücke.

S4 West: Wird ab Pasing ohne Zwischenhalte umgeleitet zum Heimeranplatz (Gleis 11) und beginnt/endet dort.

S4 Ost entfällt.

S6 West: Beginnt/endet in Pasing.

S6 Ost: Beginnt/endet am Ostbahnhof Gleis 2.

S7: Verkehrt planmäßig.

S8 West: Wird ab Pasing ohne Zwischenhalte umgeleitet zum Hauptbahnhof oben und beginnt/endet dort.

S8 Ost: Beginnt/endet an der Donnersbergerbrücke. Die Einschränkungen beginnen am Freitag jeweils um circa 22.30 und dauern bis Montagmorgen, circa 4.40 Uhr, an.