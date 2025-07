Barrierefrei baden in München – dieser See wurde aufgerüstet

Ein neuer Badesteg macht den Zugang auch für Menschen mit Behinderung möglich. Vier weitere Seen werden ebenfalls optimiert.

Auch wer körperlich eingeschränkt ist, kann sich ab sofort im Feldmochinger See im Münchner Norden abkühlen. Das Baureferat hat dort einen barrierefrei zugänglichen Badesteg und einen barrierefreien Liegebereich errichtet. Zusätzliche Sicherheit und höheren Komfort verschafft ein stabiles Geländer.

Diese Maßnahme ist Teil des Maßnahmenpakets des Stadtrats, das die Inklusion von Menschen mit Behinderungen stärken soll. Es sollen weitere barrierefreie Einstiegshilfen in Münchner Badeseen folgen. Schon im Bau ist der Fasaneriesee. Weiter geht’s am Lußsee, am Lerchenauer See und am städtischen Badegebiet "Paradies“ am Starnberger See.

Neben den Badestegen hat das Baureferat auch barrierefreie Pkw-Stellplätze am Feldmochinger See eingerichtet. Außerdem wurde das Wegesystem vom Parkplatz zum Badesteg optimiert und stufenfrei gestaltet. Zusätzlich gibt es extra ausgewiesene barrierefreie Aufenthaltsbereiche.

Als Ergänzung folgt im kommenden Jahr eine behindertengerecht ausgebaute öffentliche Toilettenanlage. Diese kann dann auch als Umkleidekabine genutzt werden und bekommt einen außen liegenden Trinkwasserspender.