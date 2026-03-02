Banderole am Fahrrad? Dann heißt es handeln oder es ist weg

Ein bis zwei Mal im Jahr befestigten Mitarbeiter der Stadt Banderolen an abgestellte Fahrräder. Wenn niemand darauf reagiert, wird der Drahtesel eingesammelt. Doch was passiert danach mit den Rädern und welche werden überhaupt markiert?

Wer aktuell durch München läuft, dem wird an dem ein oder anderen Fahrrad eine befestigte rot-weiße Banderole auffallen. Dabei handelt es sich um eine Aktion des Baureferats. In regelmäßigen Abständen, je nach Bereich alle sechs bis zwölf Monate, markiert das Baureferat in Kooperation mit der P+R Park & Ride GmbH innerhalb des mittleren Rings herrenlose Schrotträder und alte Fahrräder. Dies geschieht vor allem an öffentlichen Fahrradständern, hauptsächlich in der Nähe von U- und S-Bahnhöfen und Haltestellen von Bussen und Trambahnen.

Rund 35.000 öffentliche Stellplätze an über 1800 Standorten gibt es im Stadtgebiet und diese sind oftmals überfüllt. Allerdings werden, laut Stadtangaben, etwa 15 Prozent der abgestellten Fahrräder nicht mehr genutzt. Häufig haben sie einen Platten, jede Menge Roststellen oder es fehlen sogar ein Reifen oder der Sattel. Diese Schrotträder blockieren unnötig Abstellmöglichkeiten und rufen das Baureferat regelmäßig auf den Plan.

Banderole am Fahrrad? Was nun zu tun ist

Fällt den Mitarbeitern ein solches Rad auf dann wird an dieses Rad eine Banderole befestigt. Diese informiert darüber, dass das Fahrrad scheinbar nicht mehr genutzt wird. Sollte der Eigentümer oder die Eigentümerin nicht binnen vier Wochen darauf reagieren und das Fahrrad immer noch dort stehen, wird es von Mitarbeitern des Baureferats oder P+R Park & Ride GmbH entfernt.

Vier Wochen nachdem diese Banderole am Fahrrad befestigt wurde, wird dieses abgeschleppt, sofern der Besitzer vorher nicht darauf reagiert hat. © AZ

Fahrradwracks, also nur noch einzelne Restteile von Fahrrädern, werden auch ohne Markierung entfernt und entsorgt. Soweit erforderlich, werden Fahrradschlösser bei der Entfernung der Räder gewaltsam geöffnet.

Das passiert mit den eingesammelten Fahrrädern

Eingesammelte Fahrräder werden für zwei Monate eingelagert. Sollte in dieser Zeit niemand Anspruch auf das eingesammelte Fahrrad erheben, wird es entweder verschrottet. Fahrräder, die noch fahrtüchtig sind, werden verkehrssicher gemacht und teilweise an bedürftige Personen abgegeben.

Bis vor zehn Jahren hat man nur wirklich schrottreife Fahrräder eingesammelt. Da sich das Problem aber deutlich verschlimmert hatte, entschied der , auch nicht mehr genutzte, aber noch funktionstüchtige Fahrräder entfernen zu lassen.

Nach einer mehrjährigen erfolgreichen Testphase wurden die : Seitdem werden auch Gehwege sowie das Straßenbegleitgrün innerhalb des Mittleren Rings von abgestellten Rädern befreit.

Welche Fahrräder werden eingesammelt?

Welche Fahrräder markiert und später eingesammelt werden, dafür gibt es klare Regeln. So werden grundsätzlich nur zwei Arten von Fahrrädern entfernt:

Schrotträder : Diese Räder sind in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr fahrtüchtig sind.

: Diese Räder sind in einem so schlechten Zustand, dass sie nicht mehr fahrtüchtig sind. Aufgegebene Fahrräder: Auch funktionierende Räder können entfernt werden, wenn sie über einen längeren Zeitraum offensichtlich ungenutzt geblieben sind. Die Stadt geht in solchen Fällen davon aus, dass das Eigentum daran aufgegeben wurde.

Ein Fahrrad gilt als aufgegeben, wenn es über Wochen oder Monate an derselben Stelle steht und typische Spuren des Nichtgebrauchs aufweist. Zu den wichtigsten Indizien gehören: