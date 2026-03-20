Die Vergünstigungen sind bei den Münchner sehr beliebt. Nun will die Stadt umstellen und sie bald nur noch digital anbieten. Ausnahme bleibt der München-Pass für ärmere Münchner.

25.000 Familienpässe, 40.000 Ferienpässe und 60.000 München-Pässe gibt die Stadt jedes Jahr aus. Der Umgang mit diesen Angeboten ist bisher eine komplizierte Mischung aus Papierkrieg, händischer Abrechnung, Gutscheinheften und Papiermarken.

Bald nur noch digital: Stadt baut Pass-Angebote um

Das soll sich nun endgültig ändern: Auf Antrag der noch bestehenden grün-roten Rathausfraktion hat das IT-Referat nun die Portal München Betriebs-GmbH & Co KG, die das Stadtportal betreibt, damit beauftragt, die drei Pässe ins digitale Zeitalter zu überführen. Das soll rein technisch schon diesen Juli fertig sein. Ein "städtisches Vorzeigeprojekt" ist das für Laura Dornheim (Grüne), Chefin des IT-Referats.

Die drei Pässe sollen rein digital und zusammengefasst auf einem Webportal angeboten werden, das man am PC oder am Smartphone bedienen kann. Das soll einerseits für die Nutzer einfacher sein, aber auch für die Verwaltung, die bisher mit einem großen Arbeitsaufwand konfrontiert war.

Eine Ausnahme soll es aber beim München-Pass geben, also dem Angebot der Stadt für ärmere Münchner, die sich das oft so teure Stadtleben nur schwer leisten können. Mit dem München-Pass erhalten sie günstigere Kultur- und Freizeitangebote, aber auch zum Beispiel das MVG-Sozialticket "S".

München-Pass auch weiterhin in Papierform erhältlich

Es sei wichtig, so Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD), den München-Pass weiterhin in Papierform auszugeben, "um auch solchen Personen die soziale und kulturelle Teilhabe vergünstigt zu ermöglichen, die kein Smartphone nutzen oder digitale Pässe lieber nicht auf ihrem Smartphone einrichten wollen".

Schon dieses Jahr soll es die Familien- und Ferienpässe rein digital geben, teilt die Stadt mit. Wann auch der München-Pass digital wird, ist noch offen. Die Stadt will "in absehbarer Zeit" dazu ein Pilotprojekt starten.

Was die Umstellung konkret kostet, konnte die Stadt auf AZ-Anfrage am Donnerstag nicht beantworten.