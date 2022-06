Bahn-Änderung in München: Sitzplatz suchen nur noch digital

Die Bahn kündigt an, in München die gedruckten Wagenstandanzeiger am Gleis abzuschaffen.

München - An vielen deutschen Bahnhöfen ist es schon soweit. Die gedruckten Wagenstandanzeiger in den Vitrinen am Bahnsteig gibt es nicht mehr. Jahrzehntelang haben Reisende mit Sitzplatzreservierung hier geschaut, wo ihr Platz ist – und konnten dann schon lange vor der Abfahrt etwa den weiten Weg hinaus zum Ende der Gleishalle nehmen.

An den Münchner Bahnhöfen Hauptbahnhof, Pasing und Ostbahnhof hängen die Standanzeiger für Fahrten mit ICE, IC oder EC noch. Doch auch hier werden sie abgeschafft, wie die Deutsche Bahn auf AZ-Nachfrage bestätigt. Einen genauen Zeitplan für die Umstellung in München gebe es aber noch nicht, sagte ein Bahn-Sprecher, die Umstellung stehe noch nicht unmittelbar bevor.

Die Vorteile des neuen Systems

An einigen Bahnhöfen, an denen kein gedruckter Plan mehr hängt, werden bereits auf den blauen digitalen Abfahrtstafeln die einzelnen Wagen angezeigt. In Münchens Fernbahnhöfen ist das bisher nicht der Fall.

Hier sieht man nur, wo sich Erste Klasse, Zweite Klasse und Bordgastronomie befinden – aber nicht, wo genau der Wagen mit der eigenen Sitzplatzreservierung halten soll. Ob Wagen 9 nun in Abschnitt B oder E stoppt: vollkommen unklar.

Die Vorteile des künftigen Systems liegen auf der Hand – die leidigen geänderten Wagenreihungen können tagesaktuell angezeigt werden. Bisher irrten viele Fahrgäste genau an der falschen Seite der Gleishalle herum, weil der Zug mal wieder nicht wie an anderen Tagen zusammengestellt war.

Deutsche Bahn: Reaktionen positiv

Die Bahn berichtet von positiven Reaktionen dort, wo sie das neue System bereits installiert hat. "Die Zufriedenheit mit der Reisendeninfo hat sich gut entwickelt und liegt grundsätzlich auf hohem Niveau", sagte der Bahn-Sprecher.

Die Bahn setzt ohnehin zunehmend auf die Information am Smartphone. In Echtzeit könnten Fahrgäste auch in der App die Wagenreihung sehen, betonte der Sprecher. Doch ein bisserl bleibt den Münchnern auch noch die ganz klassische Variante: in den Glasvitrinen an den Bahnsteigen.