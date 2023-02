Bäckereien in München: Zeigt her euren Krapfen

Die Krapfensaison geht in den Endspurt. Wir haben die Bäcker der Stadt nach ihren persönlichen Favoriten gefragt und festgestellt: Die Ideen gehen den Schmalzbäckern wirklich niemals aus.

München - Kurz vor der Fastenzeit darf man es kulinarisch noch einmal so richtig krachen lassen. Im Moment gibt es einfach nichts schöneres, als sich jeden Tag über einen anderen Krapfen zu freuen.

Wie gut, dass sich die Bäckereien jedes Jahr wieder etwas neues in Sachen Krapfen-Kreationen einfallen lassen. Wir haben ein paar von ihnen besucht und sie gebeten, sich für einen Krapfen zu entscheiden.

Die Wahl ist allen schwergefallen, aber wir waren streng. Die Favoriten der Stadtbäcker sind so bunt gemischt und süß wie ein Kinder-Fasching. Eine Woche haben Sie noch Zeit, sich durchzuprobieren – und los geht's!

Bäckerei Rischart

Den Bäckern in der Rischart-Backstube durfte die AZ schon ein paar Mal über die Schultern schauen. Deshalb wissen wir bereits, dass hier jedes Jahr mehrere neue Kreationen entworfen und den Münchnern zur Abstimmung präsentiert werden.

Özlem Öztürk zeigt uns die Krapfen-Kreation des Jahres 2023 bei Rischart: den Limoncello-Krapfen. © Daniel von Loeper

Die Krapfen-Fans können online abstimmen, und der Sieger schafft es dann ins Sortiment. Das ist in diesem Jahr ein köstlicher Limoncello-Krapfen (3,40 Euro), gefüllt mit einer Mascarponecreme und – natürlich – dem italienischen Zitronenlikör. Der schmeckt nicht zu süß und versetzt einen jetzt schon fast in den Italien-Urlaub. Fraunhoferstraße 44, Mo-Fr: 7 bis 19 Uhr, Sa: 7.30 bis 19 Uhr, So/Feiertag: 8 bis 19 Uhr

Fritz Mühlenbäckerei

Fritz ist vor allem für seine Brote aus biologisch angebautem Urgetreide bekannt. Aber natürlich lässt man sich auch in der Mühlenbäckerei das Krapfengeschäft nicht entgehen.

Die Mitarbeiter Steffi und Romeo in der Müllerstraße empfehlen den Klassiker mit Aprikosenfüllung. © Daniel von Loeper

Auf unsere Frage, welchen Krapfen wir denn probieren sollen, fällt die Wahl ganz klar auf den Klassiker mit Puderzucker und Aprikosenfüllung (2,20 Euro). Den gibt es zwar woanders auch, "aber bei uns ist er besonders gut", wird uns versichert. "Wir verwenden kein Palmöl, sondern Butterreinfett für unsere Krapfen, sprich Butterschmalz", sagt Mitarbeiterin Steffi. Das gilt auch für die anderen Krapfen im Sortiment. Und den Unterschied schmeckt man tatsächlich. Müllerstraße 46, Mo-Fr: 8 bis 19 Uhr, Sa: 8 bis 14 Uhr, So: 8 bis 11 Uhr

Bäckerei Zöttl

Die Antwort auf die Frage nach dem tollsten Krapfen fällt bei den Zöttl-Mitarbeitern in der Fraunhoferstraße sehr eindeutig aus: "Unser Mousse-au-chocolat-Krapfen!"

Mousse-au-chocolat-Creme macht den Krapfen zur Torte. © Daniel von Loeper

Den gibt's für 2,40 Euro und er ist auch bei den Kunden sehr beliebt mit seiner Füllung aus Schoko-Sahne-Creme und den kleinen Knusperkügelchen oben drauf. Klenzestraße 51/Ecke Fraunhoferstraße, Mo-Sa: 6.30 bis 20 Uhr, So: 8 bis 17 Uhr

Café Wiener

Eigentlich ist das Café Wiener in der Rumfordstraße ja berühmt für seine handgemachten Torten. Aber wenn Fasching ist, werden natürlich auch Krapfen gebacken.

Man sieht sofort, dass hier jeder einzelne Krapfen mit der Hand gedreht wurde. Hier gibt's die klassischen Sorten. © Daniel von Loeper

"Unser bester Krapfen ist der mit Zimtzucker. Bei uns sind alle Krapfen handgemacht und kosten 1,80 Euro", sagt die Chefin Johanna Wallner der AZ. Jeder Krapfen ist hier handgedreht und mit Aprikosenmarmelade gefüllt, und entweder mit Zimtzucker bestäubt oder mit weißer Glasur bestrichen. Rumfordstraße 7, Mo-Fr: 8.30 bis 18 Uhr, Sa: 8.30 bis 17 Uhr, So: 13 bis 18 Uhr

Café Münchner Freiheit

Die Kombination aus Säure, Süße und Bitterkeit hat es den Kunden im Café Münchner Freiheit in diesem Jahr besonders angetan. Viele bestellen den Himbeer-Grapefruit-Krapfen (2,50 Euro).

Auch Max Eisenrieder vom Café Münchner Freiheit musste sich für uns auf einen festlegen: den Himbeer-Grapefruit-Krapfen. © Daniel von Loeper

Die Grundfüllung besteht aus Himbeerkonfitüre. Auch farblich passen die rosaroten Rundlinge perfekt in die Faschingszeit. Die Bäcker verzichten auch hier komplett auf chemische Zusätze. Münchner Freiheit 20, täglich 8 bis 18 Uhr

Café Kustermann

Keine Krapfen-Hitliste der Stadt kommt mehr am Café Kustermann am Goetheplatz vorbei. Hier wird das Schmalzgebäck jeden Tag in der Backstube hinter dem Café mit viel Hingabe von Hand gedreht und ausgebacken. Die typischen Klassiker gibt's jeden Tag und an jedem Wochentag jeweils einen anderen ausgefallenen Spezialkrapfen.

Wenn Sie sich beeilen, bekommen Sie passend zum heutigen Valentinstag noch einen Heiße-Liebe-Krapfen bei Kustermann. © ruf

Die Stammkunden wissen schon, wann es ihren Favoriten gibt. Die Krapfen sind oft schneller ausverkauft, als man schauen kann. Die AZ war an einem Dienstag zu Besuch und hat sich direkt in die Heiße Liebe, einen weißglasierten Krapfen mit Himbeerkonfitüre, Vanillecreme und roten Herzerln obendrauf, verliebt (3,90 Euro). Lindwurmstraße 36, täglich 9 bis 18 Uhr