AZ-Sofa 2026: Mit Markus Söder – ausverkauft

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist einer der bekanntesten Politiker Deutschlands. Am 25. November spricht er auf dem AZ-Sofa aber nicht nur über Politik, sondern auch über seinen Blick auf München, seinen Glauben, das Internet und seine große Leidenschaft für den 1. FC Nürnberg. Dieses Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Es gibt keine Restplätze mehr an der Abendkasse.

26. Oktober 2026 - 00:00 Uhr

Kaum ein bayerischer Politiker steht so sehr im Rampenlicht wie Markus Söder. Seit 2018 ist der CSU-Chef Ministerpräsident des Freistaats, regelmäßig sorgt er mit politischen Aussagen, öffentlichen Auftritten und seinen Aktivitäten in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit. Doch wer ist der Mensch hinter dem Politiker? Was beschäftigt ihn abseits der großen politischen Debatten? Und wie blickt er eigentlich auf die bayerische Landeshauptstadt München?

Denn Söder hat viele Facetten. Der gebürtige Nürnberger spricht offen über seinen christlichen Glauben, zeigt sich im Internet gerne auch von seiner humorvollen Seite und muss als Regierungschef immer wieder schwierige Entscheidungen treffen. Wie geht er persönlich mit Krisen und Kritik um? Welche Rolle spielt Gott in seinem Leben? Und wie wichtig sind ihm die sozialen Medien tatsächlich? Auf dem AZ-Sofa soll es deshalb nicht nur um politische Entscheidungen, sondern auch um persönliche Überzeugungen und Erfahrungen gehen.

Am 25. November nimmt sich Markus Söder auf dem roten AZ-Sofa Zeit für ein Gespräch, das auch ungewöhnliche Seiten des Ministerpräsidenten beleuchten soll. Und natürlich darf dabei seine große Fußballleidenschaft nicht fehlen: Wird sein geliebter 1. FC Nürnberg wohl früher wieder in einem Punktspiel auf den FC Bayern treffen – oder auf die Löwen vom TSV 1860? Auch darüber wird zu sprechen sein.

Das AZ-Sofa mit Markus Söder ist bereits ausverkauft. Alle Tickets für den Abend am 25. November sind vergeben.

Unterstützt von Möbel Höffner

Bevor im November zahlreiche prominente Gäste auf dem roten AZ-Sofa Platz nehmen, hat Enrico Jelitzki, Hausleiter von Möbel Höffner in München-Freiham, die Bequemlichkeit selbst getestet. Das Sofa aus der Münchner Filiale wird dann zum Treffpunkt für inspirierende Gespräche in entspannter Atmosphäre. Auch in diesem Jahr ist Möbel Höffner wieder als Partner der Reihe dabei.

Probesitzen: Enrico Jelitzki nimmt schon einmal auf "seinem" roten AZ-Sofa Platz. © Ben Sagmeister

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.